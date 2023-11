“Pobre Karol G”: Comparan a Feid con Anuel por contar detalles íntimos de su relación

Karol G es una de las cantantes del momento tras el éxito que ha conseguido a nivel mundial con su música, por lo que la fama ha dejado expuesta su vida privada y luego del mediático romance con Anuel AA, ahora le ha abierto las puertas nuevamente al amor tras su relación con Feid, la cual ha mantenido alejada de los escándalos.

Aunque la pareja ha apostado por mantener su relación lejos de las redes sociales, al no publicar fotos juntos y también separarlas de sus carreras al no llegar juntos a las alfombras rojas, ahora el originario de Medellín ha lanzado algunos detalles de su noviazgo.

Tras la tiradera que sufrió por parte de Anuel quien intentó reconquistar a La Bichota y le lanzó distintos insultos, Ferxxo decidió presumir y confirmar su relación en medio de la gira de entrevistas que ha ofrecido en Europa.

Esto dijo Feid sobre su relación con Karol G

Luego de haber aparecido en el reconocido programa de entretenimiento español ‘El Hormiguero’, donde el artista paisa confesó que es Karol quien le cocina su desayuno y hasta bromeó con que el menú diario es espárragos, en otra entrevista para el programa español ‘La Resistencia’, ahondó más sobre su varias intimidades de su vida personal, su carrera profesional y su relación sentimental, dejando a más de uno atónito.

Y es que Salomón Villada Hoyos, conocido como Feid, fue consultado sobre cuántas relaciones íntimas había tenido en los últimos 30 días y él no dudó en responder.

“¿Usted qué se imagina del Ferxxo?”, preguntó el cantante, para luego asegurar que ha realizado “30 deliciosísimos”.

Tras sus declaraciones, internautas criticaron al intérprete y sintieron compasión de Karol al volver a estar junto a un hombre que habla de sus intimidades y lo compararon con su ex pareja.

“Si es un verdadero caballero no hace esos comentarios...que suerte la de Karol G”, “Un caballero no dice sus intimidades lamentablemente no todos los son Mi bichota tiene qué enseñarle a ser prudente”, “Le salió igual o peor que Anuel, no tiene suerte Karol”, “Si lo dijo es UN BOCON”, han comentado.

Pese a las declaraciones del cantante, Karol ha aparecido en redes sociales presumiendo sus vacaciones en la playa junto a su familia, por lo que usuarios resaltaron que miente sobre la cantidad de sexo que tiene al mes o “la engaña con otra”.

“Karol está de vacaciones y sin él, como le hará entonces”, “Será con otra porque con Karol no está”, agregaron.