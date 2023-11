Robert De Niro enfrenta juicio por maltrato contra una ex empleada

(Benjo Arwas/Contour by Getty Images)

La publicación de la serie argentina “Nada” y la última película de Martin Scorsese “Los asesinos de la Luna”, hicieron que Robert De Niro esté bastante activo en el último trimestre del presente 2023, sin embargo, en las últimas horas de lo que más se está hablando del afamado actor es por un serio problema legal por el cual está transitando en la actualidad.

El artista de 80 años admitió ante el Tribunal Federal de la ciudad de Nueva York, que maltrató e insultó a Graham Chase Robinson, una ex empleada quien durante 11 años fue la vicepresidenta de Producción y Finanzas en su compañía, Canal Productions.

Sinceridad por insultos

De acuerdo a la revista People, la pelea final entre De Niro y Robinson se habría dado luego de que la mujer no lo despertara a tiempo para una reunión importante que había programado el actor, causando la furia del actor.

Robert de Niro El actor no le teme al tiempo. (Netflix: (El Irlandés))

“Esto es una vergüenza. No tiene sentido. Sí. Está bien. La reté. Levanté la voz. Yo no grito. ¿Quiere poner en disputa eso? Eso es algo que yo no hago. Podría haberla llamado de diferentes maneras, petulante, malhumorada y mocosa mimada, en lugar de gritarle o maltratarla”, declaró visiblemente enojado y arrepentido el doblemente ganador del Oscar por sus interpretaciones en “El Padrino 2″ y “Toro Salvaje”, así lo indicó la revista citada.

Canal Productions inició una demanda por 6 millones de dólares en contra de la mujer en 2019, alegándose que ésta “miraba excesivamente” series en Netflix mientras trabajaba, cargaba comidas a la tarjeta corporativa sin permiso y “usaba el fondo de su empleador para su beneficio personal”.

Robinson no se quedó de brazos cruzados e hizo una contrademanda por 12 millones de dólares, debido a que supuestamente De Niro realizó varios comentarios sexistas y la maltrató tanto verbal como psicológicamente.