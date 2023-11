Azzartt Maveth está en el proceso de buscar trabajo: “Una que no es famosa, no sale forrada del reality”

La influencer Azzartt Maveth, más conocida como la “Tía de la micro”, fue una de las personalidades de las redes sociales que fueron convocados para el reality de Canal 13, “Tierra Brava”. Sin embargo, ella fue la segunda eliminada del programa.

Ahora que está en el mundo real, la joven madre está enfocada al cien para encontrar un nuevo trabajo, debido a que abandonó su trabajo para aventurarse en el programa del 13. En conversación con Las Últimas Noticias, Azzartt se refirió a esta etapa de su vida.

“Renuncié pensando en que me volverían a recibir, pero no se dio la oportunidad. Estoy loca por subirme de nuevo a una micro, pero no de pasajera”, comenzó.

Ampliando sus horizontes

La influencer está en el proceso de conseguir una nueva licencia de conducir, en específico la C4 que le permite manejar camiones. Ella ya realizó el curso hace dos años, y ahora está preparándose para rendir el examen teórico para obtener el permiso.

“Es para tener esa opción de trabajo, pero a mí me gusta la locomoción colectiva, llevar pasajeros. Es un trabajo muy variado y dinámico”, señaló al medio citado.

Sobre cómo ha sido este mes de cesantía, Azzartt Maveth confesó que “es complicado desde lo económico, por supuesto. Una que no es famosa, no sale forrada del reality. Necesito trabajar”.