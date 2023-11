Botota es la cuarta eliminada de Tierra Brava: “Este soy yo, José Miguel, y a darlo todo siempre”

Este jueves en “Tierra Brava” Botota se transformó en la cuarta eliminada del reality de Canal 13, tras Camilísima, Azzartt Maveth y Simón de la Costa.

Antes del duelo, Fabio se disculpó con Botota por la pelea que tuvieron otro día, y le deseó suerte. “La Botota no se puede ir, si se va la casa va a cambiar mucho”, dijo el español, y junto a Chama concordaron en que Guarén debe ser eliminada.

“Necesitamos gente que fortalezca el equipo cada vez más, hay que tomar medidas jodidas”, dijo Fabio. “Gente así necesitamos. Ella (Guarén) necesita irse. No quiero que se vaya Botota”, le respondió Chama.

Ya en la zona de duelos, Sergio Lagos y Karla Constant interrogaron a los contendores sobre sus impresiones. “Me quiero quedar y pasarla bien”, dijo Botota, destacando que las palabras de la médium le dieron fuerza al sentir a su madre con ella. Guarén, en tanto, dijo que no le habría gustado competir con Botota, sino con otros de sus compañeros.

El duelo, que puso a prueba la resistencia, agilidad y puntería de los participantes, tuvo a Botota con un claro agotamiento físico que le dio gran desventaja. Con ello, la ganadora fue Guarén.

“Una se puede ver chiquitita, la tierna, que no hace nada, pero siempre puede ser un monstruo. Nunca me he sentido débil y qué bueno que aquí pude demostrarlo”, dijo la joven tras ganar su primer duelo, agregando que logró tapar bocas de sus compañeros que no tenían confianza en sus habilidades.

En tanto, muy triste por ser eliminada, Botota confesó que sintió el apoyo de su madre dándole ánimo durante la competencia.

“Pensé que me iba a ir la primera semana porque yo no soy de hacer ejercicio ni nada, pero me di cuenta de que puedo hacer hartas cosas. Me voy contento de esta experiencia, me quedan siempre en el corazón esas tremendas personas, fue una estadía maravillosa (...) Me voy con un poco de pena porque quería seguir haciéndolos reír. Pamela, eres una inspiración, te quiero, siempre te voy a esperar con los brazos abiertos”, le dijo a su mejor amiga del encierro.

“Me encantó ver esta versión de ti adentro, que todo el mundo vea a la Botota de verdad que hay detrás de ese personaje. Todos entendimos lo generosa que eres a pesar de todo lo que pasaste cuando chica. Vamos por Olmué, por Viña y por todo el éxito”, le contestó “La Fiera”.

“Aquí me limpié sin celular ni nada. Fue como un retiro espiritual para mí. Este soy yo, José Miguel, y a darlo todo siempre”, dijo para cerrar el transformista, antes de abandonar la casa.