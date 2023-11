¿Cuánto gana cada año Mariah Carey por el éxito ‘All I Want For Christmas Is You’?

Estamos iniciando noviembre y para Mariah Carey eso significa que la época navideña ha comenzado, pues ella es considerada la reina de estas fechas, gracias a su éxito ‘All I Want For Christmas Is You’, que, a pesar de los años sigue sonando en todos lados.

Aquí te compartimos cuánto es lo que gana la artista al año, gracias a este tema musical.

Historia de “All I Want for Christmas Is You”

El tema musical fue lanzado, en 1994, como primer sencillo de su disco “Merry Christmas”, el cuarto en su carrera como solista.

A lo largo de los años, la propia Mariah ha reversionado este éxito; además han surgido otras adaptaciones.

En una ocasión, ella reveló que escribir esta canción sólo le tomó 15 minutos, pues la Navidad es su época favorita y le daba emoción lanzar un álbum con esta temática.

Este es el video de la versión original, que cuenta con más de 750 millones de reproducciones en YouTube:

La versión más reciente se estrenó en la Navidad de 2019 y actualmente supera los 190 millones de plays.

Mientras que en Spotify el tema original cuenta con más de mil millones de reproducciones.

La cifra millonaria que Mariah recibe cada año

En esta temporada, Mariah recibe alrededor de 2.5 millones de dólares, según información de “Celebrity NetWorth”.

Ella es la compositora de este tema junto a Walter Afanasieff, con quien trabajó en sus primeros discos.

A esto se le suma el uso del sencillo en series y películas; además de los especiales en los que ha aparecido la cantante.

Gracias al tema, ya ha ganado más de 70 millones de dólares, mientras que su fortuna total se calcula que está valuada en 320 millones de dólares, siendo la canción que la ha hecho millonaria.