“Él se derrite y la otra lo niega”: Peso Pluma y Nicki Nicole confirman relación con beso doble

Lo que muchos esperaban por fin se volvió una realidad: Peso Pluma y Nicki Nicole confirmaron que sí tienen una relación besándose en el escenario.

Tras meses de rumores y actitudes ambivalentes por parte de ambos, parece que trascendieron la amistad. Esto llega después que ella negara tener un amorío con el cantante en una entrevista, en la cual también lo comparó con un perro o u bolso.

“No me molesta, imagínate que tú todos los días salgas con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro, es normal, me entiendes... (...) Es como si todo el mudo te ves todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero; vamos juntos para todos lados, nos vamos conociendo”,

— Nicki Nicole sobre Peso Pluma semanas atrás.