¿En cuánto se estima la fortuna de Matthew Perry y quiénes son sus herederos?

La inesperada partida del actor Matthew Perry ha sumido en la tristeza a la comunidad del entretenimiento. El querido actor, conocido por su papel como el sarcástico e inseguro Chandler Bing en la exitosa serie ‘Friends’, falleció el sábado 28 de octubre a la edad de 54 años.

A lo largo de su destacada carrera, Perry no solo conquistó el cariño y respaldo de sus seguidores en todo el mundo, sino que también acumuló una considerable fortuna.

Gran parte de sus ingresos millonarios, provino de su participación en la inolvidable serie de televisión, en la que compartió pantalla con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

Un ejemplo ilustrativo de su éxito financiero es el hecho de que la producción de la serie llegó a pagarle hasta 800 mil dólares por cada episodio de las temporadas 7 y 8. Posteriormente, Perry logró un salario de un millón de dólares por cada capítulo de la novena y décima temporada, que fueron las últimas entregas de la serie que se estrenó en 1994 y concluyó en 2004.

¿En cuánto se estima la fortuna de Matthew Perry?

Según la información proporcionada por el sitio web Celebrity Networth, el actor Matthew Perry acumuló un patrimonio neto de 120 millones de dólares al momento de su fallecimiento.

Como se mencionó previamente, la mayor parte de su fortuna provino de su salario en la serie ‘Friends’, la cual también le generó regalías estimadas entre 10 y 20 millones de dólares.

Además de su papel en ‘Friends’, Perry participó en otros proyectos que disfrutaron de un considerable éxito, aunque no alcanzaron el mismo nivel que la serie. Algunos de estos incluyen películas como ‘The Whole Nine Yards’, ‘17 Again’ (junto a Zac Efron) y ‘Fools Rush In’. Por otro lado, su libro de memorias, titulado ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir’ (2022), se convirtió en un bestseller en Amazon.

Además de su carrera en la industria del entretenimiento, Matthew Perry también era conocido por su inversión en el mercado inmobiliario. Entre 2015 y 2021, vendió cuatro propiedades en California, cada una de ellas con un valor superior a los 10 millones de dólares. Incluso, en junio de 2023, adquirió una casa en Hollywood Hills por cerca de 5 millones de dólares.

¿Quiénes son los herederos de Matthew Perry?

Ya que Matthew Perry no contrajo matrimonio ni tuvo descendencia, en la actualidad, sus padres, John Bennett Perry, quien también es actor, y Suzanne Langford, previamente reconocida como la exsecretaria de prensa del primer ministro canadiense Pierre Trudeau, se perfilan como los principales beneficiarios de su extensa fortuna.