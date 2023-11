“Eso no lo perdono”: Ignacia Michelson reveló quién quiere que sea el eliminado en esta placa de nominación

La DJ, Ignacia Michelson, en todas las placas de nominación ha llamado a su público para que votara a un participante para abandonar la casa de “Gran Hermano”. Su ojo ha sido certero y no dudó en apuntar a quién es su próximo candidato: Fernando Altamirano, más conocido como Bambino.

A través de sus historias de Instagram, ella fue consultada por sus seguidores sobre quién quiere que sea eliminado del reality, y Michelson las tenía clara. “Vivi o Bambino serían mis opciones, lógico porque no los conozco a ninguno de los dos”, partió.

“Pero, como yo soy amante de los animales y pasó lo de Bigote al principio, a mí no se me puede olvidar. Ustedes saben que yo amo, adoro a los animales, entonces para mí eso no lo perdono”, dijo tajantemente la exparticipante del reality.

En las historias siguientes, que grabó antes de la salvación de Seba, la influencer nombró a los participantes en orden de prioridad para ella: primero estaba Cony; segunda Skarcita; tercero Vivi y 4to Bambino. Vale recordar que el líder salvó a la bailarina por lo que entre Scarlette, Viviana y Fernando está el próximo eliminado.