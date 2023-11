“Hay que dejar cosas...”: Paula Pavic cierra las puertas a futuro matrimonial con Marcelo Ríos

La esposa de Marcelo Ríos, Paula Pavic, se refirió a su futuro matrimonial con el tenista, luego que una seguidora le escribiera en Instagram, preocupada por la inminente separación.

“No es pregunta, solo espero que puedas salvar tu matrimonio y vuelvan a ser muy felices”, le deseó, en las dinámicas de preguntas y respuestas.

Pero, al parecer, la decisión está tomada y ambos tomarán rumbos diferentes. Más aún, luego que Ríos contara tiempo atrás en Podemos Hablar que a ninguno de los dos les gusta cosas del otro.

Por este motivo, respondió sincera.

“La verdad, creo que a veces hay que dejar cosas, para que vengan otras nuevas y que necesitas. Muchas personas pasan por tu vida para prepararte para las cosas que realmente tienes que vivir, y que te harán feliz de verdad”, comentó en las historias, consignó Página 7.

Además, agregó que “agradezco todas las personas que han pasado por mi vida, todas las situaciones que han pasado en mi vida, porque siento que me han preparado para todo lo que viene y estoy ilusionada”.

Con esto, deja las puertas abiertas a una nueva relación, cerrando la posibilidad de retomar su matrimonio con Marcelo Ríos.

Marcelo Ríos sobre Paula Pavic

“La relación está desgastada, hoy conversamos, hay hijos de por medio y estamos tratando de estar bien. Yo creo que nos hicimos mucho daño entre los dos. Lo que me deja tranquilo es que yo cuando conocí a la Paula estuvimos 13 años muy bien, pero con la Paula que conocí”, dijo en el programa de CHV.

Además, contó sin pelos en la lengua, fiel a su estilo directo y sincero, que los últimos años años han sido los peores de su matrimonio y ambos tienen cosas que no se gustan del otro.

“(Los últimos tres años) han sido pésimos porque ella cambió, entonces estamos en épocas diferentes de la vida… está metida en cosas que a mí no me gustan, y yo estoy metido en cosas que quizás a ella tampoco le gustan. No estamos en el mismo camino, no estamos alineados”.