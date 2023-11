HBO anuncia fechas de las nuevas temporadas de sus más esperadas series

HBO es casa de varias de las producciones más esperadas por los fanáticos alrededor del mundo, siempre caracterizándose por su sello de calidad. Ahora, a través de Variety y Deadline, la compañía ha revelado las fechas de estreno estimadas así como el inicio del rodaje de tres de sus más grandes series en la actualidad, The Last of Us, Euphoria y La casa del dragón.

En primer lugar, Variety informó que la segunda temporada de la serie basada en el videojuego The Last of Us comenzará su rodaje a principios de 2024, lo cual empujaría su estreno hasta 2025. Por el momento no hay mayores detalles pero está claro que los fans tendrán que esperar un largo tiempo para volver a ver a Pedro Pascal encarnar a Joel en pantalla.

Por su parte, durante un evento de HBO en Nueva York, la compañía dio a conocer los planes que tienen para sus viejos y nuevos proyectos para los próximos años y entre ellos estuvo Euphoria mencionado. La popular serie juvenil ha estado trastocada por varios inconvenientes en medio de su producción desde la segunda temporada y ahora el estreno de la tercera apunta a que no llegará sino hasta el 2025. Se espera que en algún punto del 2024 puedan comenzar a filmar, pero las fechas todavía no son claras, y es que Levinson y su equipo tendrán que modificar varias cosas de la historia tras el trágico e inesperado fallecimiento a principios de año de Angus Cloud, quien era uno de los personajes más importantes y queridos de la serie.

Además del terrible suceso, varios elementos de la serie, como Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer y Jacob Elordi ya cuentan con más popularidad en Hollywood y tienen varios proyectos en puerta, por lo que acomodar sus respectivas agendas para filmar los nuevos episodios no será nada sencillo. Y todo esto es contando con que la huelga de actores se resuelva pronto.

Para finalizar, Variety también reportó una buena noticia para los fanáticos de la saga de Juego de Tronos, y es que la segunda temporada de La casa del dragón aterrizará en HBO Max durante el verano de 2024, específicamente a principios de la estación. Aunque no se ha revelado la fecha exacta, podemos intuir que se trata de algún día de junio, lo que queda perfecto durante las fechas de verano que suelen ser más tranquilas y prestas para el ocio y el entretenimiento.