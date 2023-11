Maluma desata la polémica por violenta reacción contra un fan

En las redes sociales está desatada la polémica por un video que muestra la actitud agresiva que tuvo Maluma en contra de un fan en uno de sus conciertos.

El hecho fue en uno de sus últimos shows en Estados Unidos como parte de su gira Don Juan World Tour.

El colombiano bajó del escenario y comenzó a saludar al público. La algarabía se hizo sentir por parte de la gente que estaba detrás de las vallas, desde donde extendían sus manos para estrecharlas con el colombiano. Todo iba muy bien hasta que, de repente, se ve a Maluma golpeando la mano de un fanático, a quien haló con fuerza. Lo haló con tanta fuerza y violencia, que el hombre se salió de su lado de la valla y luego prácticamente quedó en el piso de su lado, mientras era auxiliado por una mujer que lo acompañaba.

Un gesto violento del cantante colombiano Maluma hacia un admirador tras concluir un concierto en Estados Unidos pic.twitter.com/FpIYcYYIij — Momentos Virales (@momentoviral) November 3, 2023

El equipo de seguridad del cantante comenzó a gritarle por su nombre; “¡Juan Luis!, ¡Juan Luis!”. El colombiano siguió caminando furioso con sus escoltas alrededor. Miró varias veces hacia atrás, donde estaba el sujeto hasta que se perdió de vista, mientras avanzaba.

Debate viral

La reacción de Maluma generó todo un debate. Hay una versión, según la cual supuestamente, él tuvo esa actitud porque el hombre no quería soltar su mano. Otras personas afirman que eso no se aprecia en la grabación y que aún cuando fuera así, él como cantante, debió entender que a veces, los fanáticos se emocionan mucho y por eso tienen esas conductas, lo que no necesariamente significa que quieran hacerles daño, sino que es algo inconsciente en los fans al ver a su estrella.

“No son formas, la fama tiene esto que los fans enloquecen. Podía haber hecho lo mismo con suavidad”, “creo que es porque lleva un anillo caro, ya lo han robado varias veces”, “le desencajó el brazo y quedó desmayado por el intenso dolor casi instantáneamente… Yo pago 80€, el tipo me hace eso y le meto una demanda”, “la verdad no sé por qué siguen a este dizque artista que ahora se cree la última Coca Cola y no llega ni a chicha de maíz, hay gatos y perros que cantan mejor que él”, fueron algunos comentarios en el video, difundido por el usuario @Elgatoocalvo de la red social X.

El video de esta reacción violenta se extendió en la plataforma X y en TikTok por parte de muchos usuarios, por lo que actualmente es uno de los más virales y debatido.