“Nos vemos casi todos los días”: Fran Maira y Alessia Traverso crearon un fuerte vínculo fuera del reality

La amistad entre Fran Maira y Alessia Traverso sigue floreciendo afuera de la casa de “Gran Hermano”. Ellas sorprendieron a sus seguidores con sus atuendos para el día de Halloween, el cual lo pasaron en una fiesta junto a Raimundo Cerda, quien tuvo una aventura con Fran, y ahora sale con Alessia.

En una entrevista con LUN, la amiga de “La Guarén” se refirió a su amistad con la cantante, la cual creció fuera del encierro. “La gente quizás cree que hay relaciones dentro del reality que no se van a desarrollar afuera, pero lo nuestro sí fue real”, contó.

“Con Alessia somos realmente amigas, yo la quiero mucho. Conectamos y con Raimundo también, más que antes”, agregó.

Rai no se interpuso en su amistad

Sobre cómo es su dinámica con Alessia ahora que ambas están en el mundo real, Fran aseguró que se han acercado aún más. “Nos vemos casi todos los días porque nos hicimos mejores amigas. Cuesta encontrar gente buena de corazón que te quiera ver bien”, aseguró.

“Nos juntamos, conversamos, ella va a mi casa, yo voy a la suya y tomo tecito con su familia. Somos muy distintas, pero tenemos los mismos valores, como la humildad”, agregó.

Ella también fue consultada por el medio citado sobre el elefante en la habitación: Raimundo Cerda. Considerando que ella ya tuvo una cercanía con el joven durante el reality, y él ahora está en una relación con Alessia.

Maira aseguró que eso no es un problema, y que hasta le da consejos a Traverso. “Entre Rai y yo no hubiera pasado nada más que buena onda. Si me lo joteé dentro del reality fue porque uno quiere pasarlo bien. Con Alessia funcionó porque es una persona tranquila, no es intensa”, cerró.