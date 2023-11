Paty Maldonado se burla de la poca expresión facial de Carolina Arregui y objeta sus cirugías

Patricia Maldonado realizó una apreciación poco amable de la actriz Carolina Arregui, objetando sus intervenciones quirúrgicas y busándose, de paso, de la escasa expresión facial que, a su juicio, padece la intérprete.

En un reciente capítulo de “Las Indomables”, Cata Pulido recordó a la actual protagonista de la teleserie “Juego de Ilusiones”, cuando a la cantante se le vino la ocurrencia de hacer un comentario sobre ella.

“A propósito de la Carolina Arregui, a mí me cae re bien, pero por favor mandémosle un mensaje... que no se haga más hueas, por favor. A mí me cae la raja, pero qué terrible por Dios santo... Es otro ser humano, no es ella. Esto le cuelga porque no se lo ha arreglado. Entonces no tiene gestos, es como una máscara”, señaló la opinóloga.

“Ella es tan linda, qué mujer tan linda fue por Dios santo... ¿Cómo puede permitir que hagan tanto experimento con ella?”, añadió.

Asimismo, se tomó la molestia de eviarle un recado a la artista: “Lo digo con todo el respeto del mundo porque me cae la raja, la encuentro encantadora, porque la encuentro estupenda actriz, pero que deje de hacerse mierdas en la cara, es otro ser humano”.