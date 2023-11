Simón Oliveros y la significativa experiencia de comentar karate en Santiago 2023

Un día muy significativo vivió este viernes Simón Oliveros, al integrarse al área deportiva de TVN para realizar comentarios especializados en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“La propuesta me la hizo nuestro querido editor Esteban Leal. Me dijo ‘¿te gustaría ser el experto de TVN para comentar el karate?’, él ha conocido un poco mi historia que yo competí en el alto rendimiento por muchos años, fui campeón chileno, medalla de nivel sudamericano, estuve en Panamericanos también”, rlató sobre su participación en la cobertura del evento deportivo.

“Cuando me hizo la propuesta a mí me brillaron los ojos, lo primero que dije fue decirle ‘por supuesto que sí’. Así que estoy muy alegre por la oportunidad, así que fue bastante fácil la decisión”, sinceró en conversación con Página 7.

Asimismo, el periodista hizo el alcance de que “me tiré a los leones rápidamente, lo que sí tuve que hacer fue un poco de actualización del reglamento porque ha cambiado mucho desde que yo competía”.

“Pero me sentí muy bien, cómodo, intenté transmitir la emoción que teníamos más que el aspecto técnico, y creo que se notó en pantalla”, añadió.

En este sentido, el comunicador recordó su historia deportiva. “Fue bien bonita la decisión porque yo abandoné el alto rendimiento justamente por el periodismo”, aclaró.

Consultado acerca de las emociones que conllevaron cambiar de actividad en la vida, Simón reconoce que fue un momento arduo.

“Fue una decisión muy dolorosa al principio, me costó mucho, como que nunca había puesto sobre la mesa si había sido o no una decisión correcta. El tiempo me dio la razón y he tenido una bonita carrera como periodista, aunque siempre tuve esa espina de qué hubiera pasado si hubiera dedicado al karate”, admitió.

“Transmitir estos Juegos Panamericanos ha sido súper gratificante en ese sentido, como que cierro el círculo”, evaluó satisfecho.