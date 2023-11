Tras disfraz de Halloween, usuarios exigen a Kendall Jenner como reemplazante de Gal Gadot como Wonder Woman

Kendall Jenner ha causado revuelo en las redes sociales luego de su disfraz de Halloween como la icónica Mujer Maravilla de Lynda Carter.

Los fanáticos quedaron impresionados con el atuendo de Jenner y algunos incluso la aclamaron como una figura icónica en el papel.

Sin embargo, esta aparición ha generado controversia, ya que algunos seguidores ahora exigen que Jenner reemplace a Gal Gadot en el papel de Wonder Woman.

Mientras que algunos admiraron su esfuerzo y la consideraron como una figura icónica en el papel, otros expresaron dudas sobre si podría representar una amenaza real para Gal Gadot, quien ha interpretado a Wonder Woman en las películas del Universo Extendido de DC.

La interpretación de Gal Gadot como Wonder Woman ha sido ampliamente elogiada y ha ganado una base sólida de fanáticos en todo el mundo.

Sin embargo, con la especulación sobre el futuro de la franquicia y la posible necesidad de un reemplazo en el papel, algunos seguidores han sugerido a Kendall Jenner como una posible candidata.

Respaldo de Lynda Carter

Lynda Carter, quien personificó a Wonder Woman en la serie original de los años 70, elogió el disfraz de Jenner y comentó: “Lo estás haciendo increíble, cariño”

Este respaldo de la actriz original ha generado aún más apoyo por parte de los seguidores de Jenner como posible reemplazo de Gal Gadot.

El futuro de Wonder Woman

Aunque Gal Gadot sigue siendo la favorita para muchos fanáticos y se espera que retome su papel como Wonder Woman en futuros proyectos del Universo DC, la aparición de Kendall Jenner ha abierto la posibilidad de nuevas discusiones sobre la próxima actriz que podría asumir el icónico papel.

Mientras tanto, los seguidores pueden disfrutar de la serie original “The New Adventures of Wonder Woman” y las películas de Wonder Woman disponibles para transmisión en Max.