“Tú por tu condición no puedes faltarle el respeto a la gente”: Chama se lanzó con todo contra Miguelito

Miguelito y Chama tuvieron un fuerte encontrón en Tierra Brava, originado el día anterior en la actividad de las preguntas, cuando el peruano hizo callar a la venezolana para que no interrumpiera las respuestas del resto, y ella le contestó con un insulto sobre su físico.

“Si te gusta ser grosero, aguántate un poquitito también. Tú por tu condición no puedes faltarle el respeto a la gente, no eres un niño, compórtate como el hombre que eres. Y no me vas a mandar a callar a mí porque no eres nadie aquí”, le dijo Chama al ex “Morandé con Compañía”.

“La mandé a callar pero no la insulté, en cambio ella anda diciéndole a todo el mundo cosas, que Pamela es vieja, que Guarén está gorda… ¿Es necesario hablar de cuerpos?”, le reclamó posteriormente Miguelito a Fabio sobre el incidente.

El momento más difícil vino después, cuando Chama, Junior, Max y Miguelito disfrutaban de una cena de pizza con vino como premio por ganar una actividad de cocina. Mientras comían los cuatro, teniendo como acompañantes invitados a Chama y Guarén, Miguelito quiso llevarles una copa a los demás participantes de la casa. Pero Luis se interpuso agresivamente.

“No tenés por qué, no se lo ganaron, lo ganamos nosotros”, le dijo el argentino, quitándole la copa a su compañero. “Es mi vaso, yo con mi vaso hago lo que quiero”, reclamó Miguelito.

El incidente dejó los ánimos tensos en la cena. Sin terminar de comer, Miguelito salió a llorar afuera, y fue consolado por el resto de sus compañeros. “Les voy a dejar esa h..., que se lo coman todo, si esos h... siempre tienen la razón”, dijo el participante a Eva, Dani y Jhonatan.

En la cena la discusión continuó, ya que Guarén defendió a Miguelito. “No quiero que le falten el respeto. Un poco de bondad”, le dijo a Luis. “Él no tiene bondad, por eso reaccioné como reaccioné”, respondió éste.

Cuando Chama se involucró en la pelea, los ánimos se caldearon. “Reaccionas como una niña de 24 años”, le dijo Guarén. “Disfruta lo poco que te queda, porque te voy a eliminar”, le respondió, aplaudiendo, Chama.