¿Valentina descubrirá a Juanjo?: Una reveladora fotografía siembra la duda en “Generación 98″

Valentina y Juanjo protagonizaron una tensa conversación durante el capítulo que este jueves emitió Mega de “Generación 98″, luego de que el rol de María Gracia Omegna le hiciera un jaque a su marido al enseñarle una reveladora fotografía.

En la última escena del episodio, el matrimonio comentaba acerca de Sofía (hija secreta del inversionista), quien huyó de su casa para visitar a su media hermana Jacinta.

“Lo raro es que esta niña Sofía se arranca de la casa, le deja una carta de despedida a la mamá y se viene a ver a la Jacinta”, indicó la “Vale”.

Pese a que Juanjo le explicó que el asunto no tenía importancia porque su hija era “como un referente” para la Sofi, su señora contraargumentó: “No tiene nada que ver con la Jacinta, no van en el mismo colegio, no tiene los mismos amigos, ni siquiera tienen la misma edad. ¿Qué tienen en común?”.

“No sé, pero no te preocupes, amor, no van a volver”, distendió la situación el personaje de Nicolás Poblete y añadió que no continuara con “la obsesión con esa mujer”, en referencia a Alicia, la madre de Sofía.

Valentino no tomó nada bien sus palabras y esgrimió que “contigo no voy a ganar nunca. Esa niñita se arranca para ver a Jacinta, obsesionada con ella y la obsesiva soy yo”.

El instante más tenso del diálogo fue, sin embargo, cuando ella le preguntó si alguna vez había visitado la casa del rol de Lorena Capetillo, frente a lo cual Juanjo respondió que no.

No obstante, ella le enseñó una fotografía de Alicia y Sofía: “Ese es tu auto. ¿Por qué fuiste a la casa de Alicia en el Cajón del Maipo?”.

Este podría ser el punto de partida para que, en “Generación 98″, el rol de María Gracia Omegna finalmente descubra que su marido mantiene una familia paralela, que le ha sido infiel por años a ella.