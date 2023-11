Alejandro Fernández revela arrepentimiento más grande tras la muerte de su papá y muchos se identifican

Han pasado casi dos años de la muerte de Vicente Fernández y en el marco de la celebración del Día de muertos, la familia se ha reunido para brindarle tributo. El llamado ‘Charro de Huentitán’ fue honrado con una misa a la que asistieron su esposa Cuquita, sus hijos, nietos y biesnietos, a quienes les han inculcado el amor por la música y el legado del intérprete.

Alejandro Fernández se mostró muy conmovido por estar dándole la bienvenida a su padre por segunda ocasión a través de las velas, el papel picado, un camino de cepasúchitl y todas las cosas que disfrutaba en vida. El Potrillo compartió su sentir junto a una serie de fotografías que publicó en su cuenta de Instagram.

Alejandro Fernández El Potrillo confesó el arrepentimiento más grande que tiene tras la partida de su papá (Instagram)

“Para mí, El #DiaDeMuertos siempre ha significado una oportunidad de encontrar.Encontrar historias que creíamos olvidadas; encontrar fotos que creíamos perdidas… hallar todo lo que pensábamos que aquellos personajes se habían llevado consigo.Sin embargo, este fue un año especial en el que me sentí aún más cercano a ellos, puesto que tanto sus enseñanzas como sus experiencias, me acompañaron durante el año completo y no solo en esta época.Mi padre vino a visitarme y ruego que siga viniendo porque cada vez que lo hace, es para consolarme.Nunca es sencillo ser el/la que se queda.Pero cada que sientas que todo se queda silencio, háblales.Ellos nunca se van. Composición: (Chico Elizalde). Canción: @alexfernandez.g”, se lee.

Alejandro Fernández sigue sufriendo la ausencia de su papá

Para México, Vicente Fernández fue uno de los más grandes exponentes de la música ranchera pero para Alejandro Fernández, fue primero su padre. Es por ello que estos casi dos años sin él han pesado y dolido en los más profundo.

Sanar una pérdida es un proceso que no sigue reglas; no hay forma ni tiempo específico. Mientras para algunos, ya ha sido “tiempo suficiente” para superarlo, para el intérprete de Como quien pierde una estrella, las cosas siguen doliendo igual aunque con un poco más de resignación.

“Pues aún duele, ya con un poquito más de resignación se podría decir, pero sí hay momentos que te llega el recuerdo y te llenan de nostalgia y te cubre. Sobre todo en estos momentos es cuando más lo he extrañado”, dijo al programa Sale el Sol.

Por otra parte, ‘El Potrillo’ confesó que su mayor arrepentimiento es no haber aprovechado más tiempo y compartido momentos junto a su papá cuando estaba vivo.

“Sobre todo en estos momentos es cuando más lo he extrañado, aunque cuando estaba en vida, híjole es bien difícil esto porque parece bien trillado, parece súper trillado que cuando lo tienes en vida hazlo y cuando ya no lo tienes te hace falta, lo echas de menos, es verdad, y no sé cómo… Ahora me arrepiento muchísimo de no haber aprovechado más a mi padre para pedirle más consejos”, dijo.