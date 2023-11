Ante el estreno de ‘Priscilla’, repasamos el antes y después del galán del momento Jacob Elordi

Jacob Elordi no podría estar más feliz con el momento tan importante que está viviendo en su carrera gracias a su interpretación del cantante Elvis Presley en la recién estrenada película Priscilla.

Dirigida por Sofia Coppola, el largometraje se centra en Priscilla Beaulieu y su mediático noviazgo y turbulento matrimonio con Presley, con quien comenzó su relación cuando ella era adolescente.

El biopic está basado en Elvis and Me (1985), el libro de memorias de Beaulieu Presley sobre su romance con el icono del rock and roll desde que se conocieron hasta el final de su romance.

Cailee Spaeny, la actriz que encarna a Priscilla, ha ganado grandes elogios por su actuación, pero también está llamando la atención el trabajo interpretativo de Elordi en la piel del rey del rock.

El ídolo de la generación Z asumió su mayor reto actoral hasta ahora con este papel y también dio un salto a su consagración en Hollywood. Por eso, repasamos su evolución en el tiempo.

El cambio de Jacob Elordi desde su niñez hasta Priscilla

Jacob Nathaniel Elordi nació en Australia el 26 de junio de 1997 como el menor de cuatro hijos y único retoño varón del pintor de casas John Elordi y la ama de casa Melissa Elordi.

A temprana edad, Jacob descubrió su vocación por la actuación y comenzó a prepararse para convertirse en un gran actor con el apoyo constante de sus padres y sus tres hermanas mayores.

“Le encantaba el teatro. Devoraba películas. Devoraba libros sobre películas, a veces dos o tres libros a la vez”, contó su papá al Daily Mail Australia. “Veía videos en YouTube de audiciones de actores”.

De acuerdo a John, además de tener claro lo que quería ser, Jacob también tuvo siempre una gran confianza en sí mismo. “Pero, por supuesto, como padres uno intenta ser pragmático y nosotros fuimos muy pragmáticos”, recordó desde su casa en Brisbane.

“Como su padre hubo un tiempo que le dije: ‘hijo, actuar es una situación que se da entre un millón’. Y él me dijo: ‘Bueno, ¿por qué ese no puedo ser yo? ¿Por qué no puedo ser ese entre un millón?”, contó. “Así de seguro miraba las cosas. Así que, como padres, decidimos respaldarlo…”.

A partir de ese momento, el joven con ascendencia española empezó a tomar clases de actuación y a asistir a certámenes de belleza. Empero, a causa de esta pasión, fue víctima de burlas en la escuela.

“Desde que participé en una obra de teatro en el colegio empezaron a decir que era gay. Por suerte, tenía mucha confianza en mí mismo como para hacer ambas cosas: me iba bien en los deportes y bastante bien en el teatro”, dijo a GQ en 2022.

“Sin embargo, en cierto momento me sentí casi superior a todo eso, sentí que me había hecho mayor o más sabio, ya no me preocupaba lo que pensaran mis compañeros. Mientras tanto, preparaba obras de teatro con las chicas y pasaba los fines de semana con las alumnas más guapas del colegio de al lado, leyendo versos románticos”, comentó.

A los 11 años, obtuvo su primer rol formal: el Gato con Sombrero en el musical Seussical. Desde entonces, siguió actuando en pequeños proyectos. Se dice que incluso tuvo una aparición como extra en Piratas del caribe: la venganza de Salazar (2017).

Su primer papel en la pantalla grande lo tuvo en la comedia australiana Swinging Safari a los 19 años. Según Daily Mail, a pesar de tener pocas escenas, sus breves minutos en pantalla fueron suficientes para que comenzara a atrapar las miradas en su tierra.

No pasó mucho para que el actor se ganara casi de inmediato el personaje que lo dio a conocer y despuntó su fama en el mundo: Noah Flynn en la comedia romántica El stand de los besos (2018), la primera de una exitosa trilogía de películas de Netflix que protagonizó con Joey King.

No obstante, sus ambiciones eran grandes, por lo que Elordi no dudó en hacer maletas y probar suerte en Hollywood tras finalizar el rodaje del filme. Viajó solo a Los Ángeles, en donde se quedó en casa de un amigo durante semanas y hasta le tocó dormir en su carro para subsistir.

En esta complicada situación, se ganó el papel que lo terminó de consolidar como nueva estrella de la meca del cine y la televisión: el violento Nate Jacobs en la aclamada serie Euphoria, una producción de HBO en la que ha actuado desde su estreno en el año 2019 hasta el presente.

En su entrevista al medio antes citado, Jacob confesó que cuando hizo su casting para el proyecto contaba apenas con 400 dólares en su cuenta. “Euphoria fue mi última audición antes de irme a casa por un tiempo para ganar algo de dinero y recuperarme”, confesó, revelando su determinación.

Aguas profundas (2022), The Sweet East (2023), He Went That Way (2023) y Saltburn (2023) son algunas de las últimas películas en las que ha demostrado su talento y entrega por la actuación.

A la par de sus dotes artísticas y sus sonados romances con las luminarias femeninas más famosas, sus 1,95 metros de altura, su look de galán clásico y su carisma han llamado el interés de casas de moda, como Valentino o Bulgari, que lo han convocado para modelar en sesiones y desfiles.

Actualmente, Jacob Elordi vive la fantasía de su infancia y disfruta el pico de su fama con su actuación en Priscilla, un proyecto por el que muchos creen que podría llegar a ser nominado a un Oscar.

Con todo, en el pasado, el galán del momento ha expresado que no logra creerse por completo su gran éxito y hasta llegó a meditar la idea de renunciar cuando la gloria lo agobió.

“Todos los días siento que no debería estar aquí. Que soy un impostor”, expresó a medios, según recogió Vanity Fair. Pese a esto, el artista de 26 años sigue encadenando papeles y haciendo realidad el sueño de su niñez.

Priscilla puede verse en las salas de cine del mundo desde este viernes 3 de noviembre.