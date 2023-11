“Encuentro súper falta de respeto”: Naya Fácil se indignó con regalo de emprendedor

La influencer Naya Fácil se mostró indignada con el regalo que recibió de parte de un emprendedor y despotricó duramente contra él en sus redes sociales. Esto, porque según explicó, le pedían a cambio que les hiciera publicidad entre sus miles de seguidores.

“En este momento les voy a mostrar el regalo más extraño que he recibido en todo este tiempo”, comentó en sus historias.

“Recibí una caja dudosa, no sé lo que hay adentro”, dijo, pensando que podía tratarse de algo peligroso, puesto que le causó curiosidad que fuera dirigido con su nombre completo, la dirección y descripción de su casa.

Tras ello abrió la caja que, aparentemente contenía unos frascos con proteína de regalo, junto a una extensa carta escrita a computador.

Al leer el largo mensaje, llegó solo hasta el primer párrafo cuando el joven, que se presentó como Diego, le explicó que se trataba de un emprendimiento.

Ahí, Naya puso el grito en el cielo, puesto que consideró una falta de respeto el regalo, puesto que ella realiza publicidad pagada y “yo elijo mi pega. Tengo pymes que me han pagado y están esperando su fecha”, aclaró.

“Estas cosas me molestan. Encuentro súper falta de respeto que no me consulten”, dijo claramente molesta.

Además, para más mala suerte del joven, le envió productos que Naya no consume, puesto que son en base a carne.

Finalmente dijo que contactará al joven emprendedor, para ponerle los puntos sobre las íes y preguntarle de dónde sacó sus datos personales.

Emprendedor responde

“Reconozco que mi gesto fue precipitado, lo que ha llevado a un malentendido. Pero simplemente hice algo que muchos de sus seguidores hacen, dejarles un obsequio fuera de casa .Naya ha mencionado que le envié carne, lo cual es incorrecto. Mis productos son 100% vegetales, y personalmente llevo seis años sin consumir carne”, señaló en un video.