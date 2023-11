Fran García-Huidobro con el corazón lleno en su cumpleaños número 50: “Me siento una mucho mejor persona”

La animadora Francisca García-Huidobro celebró un importante hito este sábado 4 de noviembre, cumplió 50 años. La “Dama de hierro”, quien ha agraciado las pantallas chilenas por casi 30 años, y en honor a su cumpleaños compartió un sentido mensaje con sus seguidores.

“Aquí Fran de 50″, comenzó saludando a sus seguidores en la madrugada del sábado. “Así no ma’, en un minuto cumplí 50 años. Estoy feliz, nunca pensé que iba a estar feliz de cumplir 50 años”, agregó.

“Al mismo tiempo, estoy haciendo unos resúmenes de qué he hecho bien y qué he hecho mal, creo que por hoy me voy a quedar con lo que he hecho bien, y más adelante haré el análisis de lo que he hecho mal”, continuó la animadora.

“Siempre se puede ser un poco mejor, y yo hoy a los 50 me siento una mucho mejor persona que a los 20, a los 30 y a los 40″, aseguró Fran.

“Es alucinante”

En la tarde de su día, Francisca reiteró su felicidad con este cambio de folio y agradeció todos los saludos que recibió de la gente que la sigue. “Yo pensé que iba a amanecer un poco deprimida hoy día porque son 50, pero todo lo contrario, amanecí feliz”, comenzó.

“Feliz, contenta, motivada, agradecida de corazón de la cantidad de mensajes y saludos que me han mandado. No puedo agradecerles uno por uno, no me alcanza el tiempo, así que lo haré en este video”, continuó García-Huidobro.

“Les agradezco de corazón que me quieran, que me sigan, que me deseen siempre lo mejor, a pesar de que no me conocen, si me conocieran creo que me querrían un poco más (risas). De verdad, es alucinante recibir tanto amor gratis, son 50 y yo pensé que iba a llegar a los 46, así que cada año lo celebro con más alegría”, cerró.