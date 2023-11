Helhue Sukni entregó sincera y chistosa reflexión sobre la soledad: “Esta es la vida que me toca llevar, sola”

La abogada Helhue Sukni es reconocida por los videos que le hace a sus amigos de las redes sociales. El día de hoy, la mujer de las leyes estaba acostada en una reposera de playa, tomando al sol al lado de su piscina con su “marido”, es decir, su infaltable cigarro.

La temática de hoy día era la soledad. Sukni se encontraba sola en su casa, bueno aparte de su vecino que la estaba grabando, pero sus hijas no estaban en el hogar, lo que creó una pesadumbre en la abogada, mientras escuchaba a su cantante favorito, Luis Miguel.

“¿Por qué estoy sola? Porque tengo tres hijas, las cuales cada una hace su vida, pero no me importa, filo. Es lo que yo elegí, porque yo me separé”, comenzó contando la abogada.

“Me casé en Punta Cana, me casé en Venecia, y ahora estoy sola, pero no me importa, así es la vida. Es lo que yo escogí por ser una hueona empoderada, que se las puede todas, que no llora”, continuó Helhue.

“¡No hay que llorar!”

Ella reveló que todas sus hijas se encuentran pasando el sábado con sus parejas, y que su hija Widad derechamente ya no vive con su madre ya que está a punto de casarse, la próxima semana se casa por el civil.

“Esta es la vida que me toca llevar, sola (...) estar sola no es tan malo porque yo lo elegí. Igual es triste después de haber creado toda esta huea (su piscina), no sé pa’ qué, para estar sola. Pero, mala cuea’ no ma’, así es la vida”, insistió la abogada.

Finalmente, Helhue confesó que estuvo muy emocionada en un punto del día. “Hay que ser fuerte, tuve ganas de llorar denante, pero me aguanté porque ¡no se llora, hueones! ¡No hay que llorar! ¡No hay que ser débil! Porque llorar es ser débil, la tía Helhue no es débil, pero igual me da pena porque estoy sola”, cerró.