“Me decepcioné mucho de Vivi”: Fran Maira y Alessia Traverso se fueron en contra de su excompañera

En el último capítulo de “Espiando la casa: la fiesta” del reality “Gran Hermano” estaban de invitados los exparticipantes Fran Maira, Alessia Traverso y Raimundo Cerda, quienes comentaron los últimos movimientos dentro de la casa.

Francisca se refirió a Viviana Acevedo en el panel, revelando que no están en los mejores términos. “Yo me decepcioné mucho de Vivi, siento que no es la misma persona que yo conocí dentro del reality, en algo mío personal”, partió.

“Yo pensaba que ella iba a ser una amiga real aquí afuera y no lo fue”, agregó. El panelista, Francisco Halzinki, recordó que Acevedo declaró anteriormente en el panel que intentó acercarse a Maira para discutir ciertos temas que no le parecían, pero ella no le dio la oportunidad.

“Creo que fue mutuo, las dos intentamos hablar, sólo que no se dio el espacio, pero carreteamos una vez, de hecho en la casa de Lucas, muy buena onda. Pero, hubo actitudes que no me gustaron cuando habíamos dejado las cosas claras”, aseguró. Ella cerró las puertas a una amistad, pero no a una conversación para aclarar las cosas.

El factor Bambino

Por su parte, Alessia recordó el distanciamiento de ella entre Vivi. La cantante afirmó que eran muy buenas amigas dentro del encierro, y que cuando fue eliminada hablaron también, pero después de que Traverso reingresó a la casa, eso cambió.

Viviana al ser muy cercana a Bambino, le molestó las actitudes de la cantante dentro de la casa, por lo que cuando volvió la profesora de educación física al reality, se mostró mucho más fría con Alessia. Lo cual fue conversado en su momento dentro de la casa.

Sin embargo, la cantante le consultó a Vivi si es que sólo existía la incomodidad por Bambino, y ella le respondió que sí, pero Alessia no está completamente segura si es que fue honesta la respuesta de su compañera.

Posteriormente, Alessia señaló que Vivana estaba muy cambiada y hasta cambió su grupo de amistades después de reingresar a la casa. Ella comentó que estaba muy cambiada, y aseguró que jugó sucio al darle la espaldas a quienes fueron sus amigos en el reality.