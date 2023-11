Nicole Moreno se sinceró con sus seguidores tras una crisis de salud: “Llegué a una gastroenteritis”

La empresaria y campeona fitness, Nicole Moreno más conocida como “Luli”, preocupó a sus seguidores cuando en la madrugada de este viernes hizo público el malestar físico que estaba sintiendo, anunciando que si éste no paraba, tendría que ir a urgencias.

“Ya no puedo más. Llevo cuatro días con dolor estomacal y náuseas (...) Diosito, ya no aguanto más este dolor. Por favor, que se me quite”, escribió en una historia de Instagram.

Al día siguiente, Nicole tuvo que trasladarse a urgencias a la Clínica de la Universidad Los Andes, donde fue examinado su abdomen donde registraba dolor.

“Por fuertes emociones…”

A las horas, Moreno entregó una actualización de su estado de salud a sus seguidores, quienes estaban preocupados por Luli.

“Gracias a todos por sus lindos mensajitos y preocupación. Con esto me doy cuenta quienes realmente se preocupan por mí y no se imaginan lo importante que es eso, para mi corazoncito”, partió escribiendo.

“Menos mal me tengo a mí misma para enfrentar estas situaciones cuando realmente te sientes mal. Por fuertes emociones llegué a una gastroenteritis. Gracias a Dios, ya todo está controlado con los medicamentos correspondientes. Nuevamente muchas gracias a todos, de corazón”, cerró la modelo fitness.