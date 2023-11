¿Renació el amor?: Francisca Maira reveló cómo está su relación con Lucas Crespo

La relación entre Fran Maira y Lucas Crespo fue de ir y venir en el reality “Gran Hermano”, y lo mismo sucedió afuera del encierro, a pesar de que estuvieron juntos por un tiempo. La joven volvió al repechaje y en esa instancia se acercó románticamente a Sebastián Ramírez, lo que no le habría caído en gracia al influencer.

Maira dio a conocer en la prensa que la cercanía entre ellos desapareció. “Estamos distanciados. Creo que quedó un poco molesto por lo de Sebastián. No hemos tenido la instancia de conversar”, declaró a LUN.

El reencuentro

Estas declaraciones envejecieron mal debido a que ya se volvieron a reencontrar, según lo revelado por Francisca en su participación del panel de “Espiando la casa: la fiesta”. Ella fue consultada por el tema, y relató el giro en 180 grados que sucedió después de su entrevista.

Maira contó que ella estaba saliendo con Lucas antes de volver al reality, incluso estuvieron juntos la noche antes de que viajara a Argentina. “Después salí del repechaje, y nunca más me dijo una sola palabra, desapareció del mapa, yo tampoco lo iba a andar buscando”, aseguró.

“Ayer gente, me lo voy a cagar con esto (...) me llamó cuatro veces, no le respondí ni una. Al quinto llamado le contesto, y me dice, después de un mes sin hablar, ‘¿vamos al cine?’. Vamos a tomarnos un café al cine, y así fue”, reveló. Fran aseguró que se reconciliaron, por lo menos por esas 24 horas.