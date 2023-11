¿Se arrepiente de haber salido del estudio?: Fran García-Huidobro recordó fuerte encontrón con Bambino

La primera eliminación de Fernando Altamirano de “Gran Hermano” estuvo bañada en polémica. Sus fuertes dichos en contra de Bigote, la mascota del hogar, generó un repudio generalizado en las redes sociales, y la panelista del reality, Francisca García-Huidobro decidió salir del estudio cuando él llegó de visita.

La “Dama de hierro” estuvo de invitada en el último programa de “Podemos Hablar”, en el cual fue consultada sobre este polémico episodio que protagonizó meses atrás. “El tema de los perros es muy personal para mí”, partió y agregó que le molestaron mucho los dichos violentos de Bambino.

“No digo que él tenía reales intenciones de hacerlo, pero una persona que se refiere así a los animales, me choca. No me cae bien, siento que de ahí en adelante no tengo mucho de qué hablar con esa persona. Ahora en su segunda entrada a la casa, yo creo que él lo entendió”, reflexionó.

¿Se arrepiente? ¿Volvería a pasar?

Sobre el momento en que se retiró del estudio, Fran pensó que “si hablo con él voy a decir cosas de las que me voy a arrepentir mañana. Yo tengo 28 años de tele y él no, era una pelea desproporcionada”.

Si es que se arrepiente del momento, García-Huidobro aseguró que volvería a pasar. “Yo creo que le habría dicho cosas súper fuertes que me habrían costado más caras a mí, al canal y a él. En ese preciso momento, era bueno dar un paso al costado”, contó.

Fran reveló que hubo una conversación después de este suceso, y que ha tenido diversas “tiradas de orejas” durante su paso como panelista de “Gran Hermano”.