“El tema es...”: Rubén Gutiérrez revela cuándo contará su verdad tras expulsión de Gran Hermano

A casi dos meses de cumplirse la expulsión de Rubén Gutiérrez de Gran Hermano, tras ser acusado por Sacarlette Gálvez de realizarle tocaciones sin consentimiento, mientras dormía, el excarabinero anunció que contará su verdad de lo que ocurrió la noche que compartieron la misma cama, tras la fiesta de los viernes.

Fue en sus historias de Instagram donde el excarabinero anunció que hablará del reality, donde se espera que rompa el silencio y entregue su versión de los hechos.

Si bien, no señaló explícitamente que hablará de lo que hizo o no a su excompañera de encierro, dejó entrever que destapará la olla.

“Atento. Hoy live. El tema mencionado es ‘Cocina GH’. 19.30 hrs”, publicó de manera escueta.

Desde su salida, se espera que Rubén cuente su versión de los hechos, puesto que tras ser apartado de sus compañeros CHV cortó toda relación contractual con él y no le dio la oportunidad de hablar de lo sucedido en el panel, ni a a través de un video.

Poco a poco, Gutiérrez retomó las redes sociales debido a los cientos de comentarios en su contra, cuestionando la actitud que tuvo con Scarlette.

En primer lugar publicó una declaración pública, posteriormente subió una foto con su padre y luego compartió un video agradeciendo el apoyo de la gente.

Finalmente, realizó un live en TikTok donde habló por primera vez de los hechos, reiterando su inocencia.

“Una persona, cuando uno es hombre, asume su culpa. Yo soy una persona que asume mucho la culpa cuando uno lo hace, pero cuando no, es fome. Es fome cuando te acusan de algo que no hiciste”, dijo, dando a entender que no se habría sobrepasado con Scarlette Gálvez, sin su consentimiento.