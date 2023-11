“Me complicaba el tema”: Álvaro Rudolphy reveló cómo zafó de los desnudos en las teleseries

El actor Álvaro Rudolhpy desclasificó la técnica que utilizó en las teleseries nocturnas para zafar de los desnudos, confesando que le daba pudor mostrar sus delgadas piernas.

Fue en conversación con Kike Morandé en el podcast “Morandé te ve”, donde contó cómo lo hizo para evitar mostrar cuerpo, gracias al ejemplo que copió de su colega Jorge Zabaleta luego que tuvieran que grabar la comedia “Separados”.

“Me pasó una anécdota. Empezaron las teleseries nocturnas, donde había que agarrar en pelota. Me tocó hacer algunas escenas de sexo con Sigrid Alegría, y me complicaba un poco el tema”, relató.

“A mí complicaba el tema de las patas, entonces le pedía la director que encuadrara un poco más arriba”, reveló, a modo de ocultar en parte lo que él consideraba que eran unas piernas flacas.

Álvaro Rudolphy confesó pánico a los desnudos

Pero, la solución definitiva fue cuando descubrió que Zabaleta usaba dobles de cuerpo, puesto que él no hacía desnudos.

“Llegamos al motorhome, donde nos estaban maquillando, y Jorge no llegó, llegó un doble”, recordó.

Ahí preguntó por qué no estaba su compañero y le explicaron que no se “empiluchaba”.

“Me dijo: ‘Yo En mi contrato, yo tengo que no salgo en pelota’. Listo. Al contrato siguiente yo firmo, pero yo no hago escenas de desnudos. De ahí en adelante, siempre en polera o con pijama con polera o con musculosa, pero de ahí no pasaba”, sentenció.