Revelan que Canal 13 habría retomado conversaciones para ingresar a Cathy Barriga a ‘Tierra Brava’

Revelan que Canal 13 está dispuesto a insistir con la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, para que forme parte del exitoso reality “Tierra Brava”.

La producción de “Tierra Brava” había tenido un primer acercamiento con Cathy Barriga, pero este se desmoronó debido a diversas razones, una de ellas respecto de los privilegios que gozan ciertos participantes y que no se les otorgaría a otros. En particular, a los beneficios que disfruta Pamela Díaz.

Ahora, tras revelarse que la “Fiera” salió del encierro y regresaría a Chile, se abre una nueva oportunidad para Barriga.

El conductor de “Me Late”, Daniel Fuenzalida, quien trabaja junto a Cathy Barriga en el mencionado espacio, reveló la estrategia de Canal 13. “La intención de Canal 13 es que Pamela Díaz reingrese y habría una nueva conversación con nada más ni nada menos que la señorita Cathy Barriga. Es la intención de Canal 13″, expresó Fuenzalida, según constató el medio Tiempo X.

Cathy Barriga, por su parte, reconoció que inicialmente rechazó la propuesta de Canal 13 y que el contrato estaba listo, pero un problema con su teléfono la llevó a perder todos sus contactos y replantear su decisión. Además, mencionó que se enteró de los privilegios que Pamela Díaz tenía en el programa, lo que la hizo reconsiderar su participación.

“Estaba el contrato listo, pero se me echó a perder mi teléfono. Estuve más de un mes hablando en reuniones (con Canal 13), tenía casi lista mi maleta, pero las cosas divinas pasan. Por algo se me echó a perder mi teléfono, perdí todos mis contactos”, aseguró la ex alcaldesa de Maipú.

“El tema es que esos días me hicieron pensar y, además, por otro lado se lanzó el ingreso de Pamela y ahí también se hablaron de los privilegios, cosas que a mí no me dieron, y lo repensé y no fui. Quedé conforme y tranquila”, declaró Barriga.