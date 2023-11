Aseguran que Fernando Solabarrieta está viviendo hace dos meses en departamento de sus papás

Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara han tenido una cantidad de trabajo enorme estas semanas debido a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Y al parecer también, un terremoto en su vida familiar.

En el live Que te lo digo de este domingo, Sergio Rojas aseguró que el periodista de Chilevisión lleva dos meses viviendo en el departamento que tienen sus papás en Santiago.

Si bien se dijo mucho que el matrimonio estaba separado mientras Solabarrieta estaba en México haciendo su tratamiento contra su adicción al alcohol, cuando llegó a Chile aparecieron juntos en redes. Esto demostrando que siempre se mantuvieron unidos a pesar de la distancia y de la situación de salud del profesional.

Pero ahora, de acuerdo con Rojas, “esto es distinto a las peleas que siempre han tenido, que se enojan, que me voy y no se van, como pasa en todas las parejas, acá Fernando tomó sus cosas por una pelea puntual, me dicen sus cercanos que no quisieron contar en detalle porque son cosas íntimas y muy de familia, pero fue una pelea puntual”.

”Fernando habría tomado las maletas y se habría ido a la casa de sus padres, no se hablaban en un principio, pero ahora hay un trato cordial el último mes, todos los días hablan”, sostuvo.

“Es muy probable que vuelvan a vivir juntos”, sentenció el periodista.