En Gran Hermano ya hay nuevo eliminado: ¿Se fue Bambino o Viviana?

Entre Vivi y Bambino. Estas eran las dos opciones en la placa de eliminación, para dejar la casa de Gran Hermano. Y con el 78,47% de los votos, fue Fernando Altamirano, quien fue designado como el nuevo eliminado del reality de Chilevisión.

“Para serte sincero no me siento triste, me siento súper feliz porque la verdad este reingreso no me lo esperaba”, dijo con respecto a volver a entrar a la casa.

“Me esperaba reingresar en un repechaje, pero no ahora, y cayó de cielo y sinceramente estas semanas que estuve acá, que fueron tres casi, lo pasé súper bien. Fui súper feliz. Me voy con el corazón llenito, en buena con todos”, agregó.

“Acá hice amistades muy importantes, que siguieron afuera, pude abrir mi corazón, a personas que quizás no se los abrí la primera vez y también ellas a mí y me voy en paz con todos”, terminó.