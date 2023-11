Messi y Antonela juntos en concierto de Maluma, pero aseguran que ya no hay amor por sus gestos

Lionel Messi ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas y no precisamente por sus triunfos como futbolistas sino por su situación amorosa. Aunque el argentino ha formado uno de los matrimonios más sólidos de la industria junto a Antonela Roccuzzo en las últimas semanas el romance ha quedado expuesto por su comportamiento.

Luego que Messi se hiciera viral por sus miradas a Sofía Martínez, una periodista argentina, durante una entrevista en la entrega del Balón de Oro 2023, todas las miradas han quedado puestas sobre su relación con la modelo.

Antonela y Messi llevan más de 10 años de matrimonio y casi toda una vida juntos, pues se conocen desde su infancia, pero según internautas el paso de los años ha comenzado a jugarles en contra.

Los gestos de Messi y Antonela por lo que aseguran que no hay amor

La pareja que tiene tres hijos: Mateo, Thiago y Ciro, aparecieron el pasado fin de semana en el concierto de Maluma en el Kaseya Center de Miami, mientras aprovechan el tiempo de vacaciones del futbolista tras culminar la Major League Soccer con el Inter Miami.

El 10 de Argentina causó gran furor en la presentación del colombiano por lo que fue captado en todo momento por el público presente y han sido distintos los videos que han colgado en redes sociales.

Si bien, Messi se notaba un poco incómodo debido a la cantidad de cámaras que lo estaban captando, más tarde fue visto sentado junto a Roccuzzo y sus gestos fueron duramente criticados.

La pareja lució distante y ambos con caras de fastidio y aunque muchos han pensado que simplemente no estaban a gusto por el show, hay quienes han ido más allá al analizar el lenguaje corporal y asegurar que “ya no están enamorados”, por lo que fueron muchas las reacciones divididas.

“Ahí ya no hay amor”, “Se nota que ya no están enamorados, no solo él, ella también parece que ya no lo ama”, “Messi estaba buscando a Sofía”, “Los años pesas y ya se les nota, una pareja sufre mucho cuando son muchos años juntos”, “Ya están aburridos de los dos”, comentaron.

