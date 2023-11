Nicole Block debutó con desmayo en prueba de equipos en Tierra Brava

La quinta competencia de equipos en Tierra Brava, vio debutar como competidora a Nicole Block en el equipo rojo. En el intenso circuito, los participantes tenían que pasarse un coco de uno a otro, en una prueba que incluía equilibrio, agua, punta y codo, puntería, fuerza y resistencia, por lo que los equipos pasaron largo rato organizándose para decidir quién hacía qué parte.

Por decisión de Luis Mateucci, a Nicole le tocó la parte del agua, y rápidamente se notó que estaba teniendo problemas, avanzando mucho más lento que el otro equipo. Tras muy pocas vueltas, la actriz decayó y se desmayó en brazos de Chama, con lo que la competencia tuvo que parar por un momento.

Al volver, los equipos se reorganizaron, con un integrante menos en cada uno, y continuaron la competencia. Pese a los esfuerzos del equipo rojo por igualar la situación, finalmente el equipo verde resultó vencedor.

“Pensé que iba a ser más sencillo, pero no lo fue. No di la talla lamentablemente, no me dio para más”, reconoció Nicole, ya recuperada, una vez terminada la competencia.

“La falla es mía. Ella me pidió hacer la parte de la piscina, claramente nos equivocamos, fue equivocación mía también. Sería malo de nuestra parte echarle la culpa”, reconoció Luis, quien nominó nuevamente para la eliminación a Shirley porque no hace las actividades que le toca hacer en la casa.

“No entiendo tu juego, creo que eres una persona hipócrita, falsa y egoísta, sólo piensas en ti y en la Chama. Nunca escuchas a tu equipo. Pero por algo estoy acá, a mí me encanta competir, cada vez descubro algo nuevo de mí. Sé que me quieren ver mal, pero no lo van a lograr, nací con una estrella y tengo brillo. Si me voy va a ser porque me quiero ir”, le respondió Shirley al argentino.

“En competencia no hay problema con ella, es en la semana cuando hay actividades que hacer y no hace ninguna. Cuando te lo fui a decir me dijiste ‘No lo voy a hacer’, y ahí estás nominada. Si me dicen eso es porque no estás predispuesta para el equipo”, le contestó Mateucci a Shirley, quien se convirtió con esto en la primera nominada de la semana para abandonar el reality.