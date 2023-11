“No quiero otra batalla”: Cony Capelli pidió la renuncia tras feroz pelea con Scarlette Galvéz

Una tensa polémica se vivió en el último capítulo de Gran Hermano. Una pelea en el team “reinas bellas” se tomó el fin de semana en la casa estudio. Esta vez, el enfrentamiento tuvo como protagonista, una vez más, a Constanza Capelli, quien enfrentó a su amiga Scarlette Galvéz por su cercanía con Sebastián Ramírez.

Todo partió porque Tatán asustó a Scarlette, desencadenó los “celos” de Cony, quien no tardó en confrontar a ‘Eskarcita’: “Quiero hablar contigo ahora. Te observo. No me vengas con hueás. Te observo”.

“No te ‘sicosees’, menos conmigo que soy tu amiga. Estás pensando sumamente mal”, le señaló la morena.

A pesar de los intentos de Scarlette por aclarar la situación y asegurarle a Cony que no había motivo para los celos, esta última continuaba gritando: “Te observo”.

“Scarlette, ten mucho cuidado. A mí no me huevees”, le advirtió la bailarina.

Eskarcita expresó su desconcierto ante la desconfianza de Cony: “Me deja loca que estés pensando algo así”. La joven de 21 años enfatizó que jamás consideraría a Tatán de manera inapropiada y le pidió a Cony que tuviera cuidado con sus acusaciones.}

Cony pidió la renuncia

Tras la acalorada discusión, Constanza Capelli se dirigió al confesionario para pedir su renuncia, una vez más. “Creo que ya es momento, sé cuál es mi límite y no quiero aguantar otra batalla de estas de nuevo y me gustaría irme. Estoy súper contenta de haber estado acá, pero creo que ya está siendo como muy insoportable el estar acá. Me quiero ir”, le confesó a ‘Gran Hermano’.

“Pasaron varias cosas con ella que me hicieron unir ciertos cabos, ciertas actitudes que ella tiene. No creo que lo haga de mala, lo hace de inmadura, pero me ha mentido varias veces”, sostuvo Cony.

Sin embargo, después de una profunda reflexión, Cony optó por continuar en el reality. Incluso, durante el fin de semana terminaron por limar sus asperezas.

Los internautas no escatimaron en críticas, tildando a la bailarina de celópata y loca. “Por eso te quedas sola” y “Se chifla” inundaron las redes, lo que ilustra el impacto del episodio en la audiencia y la percepción pública de los participantes.