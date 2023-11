Así fue la infección de Michael J. Fox por la que casi pierde la mano

El actor Michael J. Fox reveló que estuvo a punto de perder una mano, por una infección que padeció, a raíz de una grave infección.

Aquí te contamos qué le pasó al artista, y cómo se encuentra actualmente de salud.

Las confesiones de Michael J. Fox sobre su estado de salud

En una entrevista con la revista “Town & Country”, la estrella de Hollywood contó que tuvo momentos complicados.

“Mi mano se infectó y casi la pierdo. Fue un tsunami de desgracia”, dijo a raíz de una grave lesión sufrida en un brazo, lo cual derivó en una infección.

El protagonista de “Volver al Futuro” también contó lo peligroso que resulta el Parkinson, la enfermedad que padece.

El actor destacó que ha tenido algunas caídas fuertes como consecuencia de su padecimiento.

“Las caídas son una gran causa de muerte en el Parkinson. Caerse, aspirar comida o contraer neumonía, son todas estas formas sutiles que te afectan. No mueres de Parkinson, mueres con Parkinson, así que he estado pensando en eso y no voy a cumplir 80. No voy a cumplir 80″, agregó.

El actor no le teme a la muerte

Aunque hizo énfasis en que esta enfermedad no es causa de muerte, sí destacó que las cosas se pueden llegar a complicar.

“Un día me quedaré sin gasolina. Un día simplemente diré: ‘Hoy no sucederá, no voy a salir hoy’. Si eso pasa, me lo permitiré”, dijo.

“Tengo 62 años. Si falleciera mañana, sería prematuro, pero no sería algo inaudito, así que no, no tengo miedo de eso”, agregó.

Así ha sido su carrera

Michael J. Fox, actor canadiense de renombre, ha dejado una marca indeleble en la industria del entretenimiento a lo largo de su extensa y exitosa carrera.

Su carrera despegó a una edad temprana cuando consiguió un papel en la exitosa serie de televisión “Family Ties” en 1980. Interpretando a Alex P. Keaton, un conservador adolescente, Fox se convirtió en una figura icónica de la cultura pop y ganó varios premios, incluyendo tres Premios Emmy.

Sin embargo, fue su papel protagónico en la película “Back to the Future” (Regreso al Futuro), en 1985, lo que lo catapultó a la fama internacional. Interpretando a Marty McFly, un joven viajero en el tiempo, Fox se ganó el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. La película fue un gran éxito de taquilla y se convirtió en una de las franquicias más queridas del cine.