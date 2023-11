Escenas de capítulo de “Como la vida misma” causan preocupación de televidentes por Armando

Este lunes Mega emitió un nuevo capítulo de “Como la vida misma”, en el cual dos escenas portagonizadas por don Armando causaron preocupación en los televidentes por este personaje en la historia.

Una de ellas fue el olvido de las llaves del departamento una vez que salió al funeral de su amigo Moncho. Se vio en la olbigación de llamar a su hijo para que le abriera la puerta.

“Cómo se me pudieron quedar las llaves”, se lamentó Armando, frente a lo cual Marco enfatizó que era una situación muy extraña en él. No obstante, Bea advirtió que “igual, cuando uno anda con pena, puede pasar esto porque uno está con la cabeza en cualquier lado”, según recoge Página 7.

Pero más tarde, durante una cena con sus amigos en honor al difunto, daba la sensación de no estar prestando atención a lo que ellos conversaban.

Ahora, una situación preocupante le sucedió cuando el personaje de Héctor Noguera olvidó cerrar la llave de gas de la cocina. Acudió a revisar junto a uno de sus amigos, quien le hizo notar la gravedad del hecho.

“De un tiempo a esta parte como que andas en otra, medio distraído”, le recalcó su amigo, frente a lo cual Armando explicó que “es por lo del Moncho porque era el amigo de mi vida, igual que tú y el Mandolino, cómo no quieres que esté con la cabeza en cualquier parte”.

No conforme, su amigo insistió: “Pero, ¿eso no más? ¿Fuiste al doctor? Sería bueno que te dieran vitaminas, por ejemplo”.

“No me vengas con cuestiones, no me mandes al patio de los callados antes de tiempo”, reclamó el padre de Marco.

Estas escenas despertaron la preocupación de los seguidores de “Como la vida misma” por el personaje de Héctor Noguera, temiendo que en la ficción esté siendo afectado por Alzheimer.