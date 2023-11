La serie que Netflix “robó” a HBO Max y promete engancharte hasta el final

Netflix le ha ganado a HBO Max uno de sus títulos que se había mantenido entre los favoritos de la plataforma y que ahora, está en su Top 10 Global. Esto es parte del acuerdo alcanzado con Warner Bros Discovery que sin duda le ha beneficiado a Netlfix.

Se trata de Six Feet Under (A dos metros bajo tierra) y aunque es de 2001, este 2023 ha vuelto a tomar fuerza como una de las grandes series de los últimos años. El show ha ganado múltiples premios Emmy, con un final de serie a menudo considerado el mejor de la televisión. Incluso se convirtió en uno de los favoritos del creador de Game of Thrones, George R. R. Martin.

Six Feet Under Una serie que ha dado mucho de qué hablar por su trama "diferente" (Actual Size Films)

Dirigida por el creador de True Blood, Alan Ball, la historia de Six Feet Under sigue a Nate Fisher (Peter Krause) y su hermano David Fisher (Michael C. Hall), quienes heredan el negocio funerario de su padre después de su muerte, el cual se convierte en el punto focal de la familia, sus amigos y las personas con las que cada uno se involucra.

Cuando muere el patriarca de la familia, la funeraria Fisher & Sons pasa a ser responsabilidad de Nate y David junto a su madre, la viuda Ruth Fisher (France Conroy) y su hermana menor Claire (Lauren Ambrose).

Un nuevo sentido de la vida y la muerte

Six Feet Under Una serie que ha dado mucho de qué hablar por su trama "diferente" (Actual Size Films)

La serie se centra en una historia de muerte al comienzo de cada episodio: desde asesinatos, ataques cardíacos, muertes accidentales o muertes de niños. Establece el tono y el mensaje del episodio general y cómo las circunstancias de la muerte afectan a los Fisher. Además de hacernos entender cómo ven la vida, la muerte y sus secuelas. Uno de los detalles que se ve a menudo en cada episodio es que David o Nate hablan con el fallecido en algún momento del episodio por lo que es claro que ahí no hay un temor a la muerte.

Mientras tanto, se aborda la dinámica interpersonal de la familia Fisher a partir de sus historias personales, problemas de relaciones y más. La serie era bien conocida por su uso de la comedia negra para combatir su tema mórbido general. Es posible que el público quiera ver la serie para llegar a su desgarrador final, calificado como uno de los mejores en la historia de la televisión. Six Feet Under se emitió desde 2001 hasta 2005 y terminó con cinco temporadas.

Six Feet Under Una serie que ha dado mucho de qué hablar por su trama "diferente" (Actual Size Films)

El creador del programa hizo esta serie sobre cómo abordar la mortalidad. Ha hablado de perder a su hermana cuando era niño y de crecer rodeado de muerte. Para muchos espectadores, Six Feet Under fue una poderosa ayuda para afrontar el dolor de la vida real. El realismo del diálogo, las reacciones a veces tremendamente impredecibles de los personajes ante el trauma... todo tocó una fibra sensible en la audiencia.

La muerte es el corazón del programa, pero a su alrededor hay todo tipo de temas: grandes temas como la adicción (de varios tipos), el adulterio, el “propósito” de la vida, pero también las alegrías y tristezas cotidianas. A menudo es hilarante, a menudo surrealista (Ball hace un uso intensivo de escenas de fantasía), a menudo conmovedor y, a menudo, desgarrador.