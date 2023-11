Los Power Peralta hablan sobre su nuevo lanzamiento “A poca luz”: el single que marca un hito en su carrera

Los hermanos Peralta, íconos del baile nacional, están de vuelta en la escena musical con su último single, “A poca luz”. Este lanzamiento marca un hito en su carrera, ya que es uno de los singles más importantes de su trayectoria, según ellos mismos reconocen.

Conocidos en todo el mundo como “Los Power”, Raúl y Gabriel Peralta son considerados los showman más importantes de su país. Con una carrera que abarca 17 años en el mundo del baile y una incursión en la música desde hace cinco años, se han convertido en los artistas más versátiles e innovadores de la escena urbana.

El dúo Power Peralta conversó en exclusiva con Publimetro.cl acerca de su nuevo hit y revelaron algunos detalles sobre este sencillo que prometen es el más importante de su carrera, hasta ahora.

“”A poca luz” estaba esperando por nosotros. Sentíamos que necesitamos una canción que nos inspirara tanto. Que nos gustara tanto. Que nos hiciera mover. Y que también sacara lo mejor de nosotros, artísticamente hablando”, partió señalando Raúl Peralta.

En esa misma línea añade que este hit “Es la canción que nosotros necesitábamos en este momento. Después de 8 meses sin sacar música. Al final esto es bien desde adentro, de nuestra necesidad de siempre estar creando, en este caso una canción que nos motivara”.

“Fue un proyecto hecho con mucho cariño, mucho amor, muchas horas de trabajo y creo que quedó plasmada la visión que teníamos para que sea una canción y un proyecto que sea recordado y que quede como un hito importante dentro de nuestra carrera”, concluyó uno de los Power.

El video musical de “A Poca Luz” fue producido por Redfingers, uno de los músicos más destacados del electro-urbano nacional, y dirigido creativamente por Monswang, un reconocido director en la escena nacional urbana. Fue grabado en un lugar icónico de Santiago de Chile, la cumbre Los Gemelos, en el anfiteatro Pablo Neruda del Cerro San Cristóbal. El dúo Power Peralta reunió a 200 alumnos de las escuelas dirigidas por los hermanos.

Gabriel Peralta, más conocido como GaboPower nos contó que estuvo a cargo de gestionar la locación en que se grabó el clip, sobre esto señala que: “Yo no me imaginaba otro lugar que no fuera el Anfiteatro Pablo Neruda (Cerro San Cristóbal), porque siento que es un lugar que tiene mucha mística, mucha magia. Y siempre vimos “A poca luz” como un gran rito de baile y de música”.

Además, ‘Gabo’ nos entregó algunos detalles de cómo los “Power Peralta” viven este proceso creativo. “Es bien interesante, es bien intenso, es bien mágico. Es una de las cosas que más disfrutamos, cuando realmente encontramos ese momento que estamos desconectados del mundo, como en una burbuja, y estamos creando y fluyendo, creo que es un momento muy mágico para nosotros”, explica el bailarín.

Pese a lo que se podría esperar de los hermanos, este proceso no necesariamente lo viven a la par, más bien hay roles divididos dependiendo de cómo fluye la creación. “Cumplimos roles diferentes. Generalmente no hacemos lo mismo”, sostuvo, añadiendo que “Raúl se lleva toda la responsabilidad de los pasos del movimiento de encontrar el lenguaje hacia dónde nos lleva la canción”.

“Cada canción, cada ritmo lleva un nuevo lenguaje, nuevos códigos de movimiento, y el cuerpo te va dando nuevas respuestas y nuevas sensaciones, y Raúl, en ese sentido, fluye mucho, y yo desde afuera voy viendo dónde hubo magia”, continuó.

“Luego esas imágenes las vemos juntos y comenzamos a decidir qué sentimos qué momentos representan más lo que estamos buscando, y ahí ya se arma la coreografía. Después viene el proceso de enseñar a todos los alumnos que fueron parte del video”, explica.

Finalmente subraya que: “Es un proceso creativo muy intenso y de varias etapas, que después uno lo ve en 3 minutos de video. También uno se desgasta, porque no es un proceso perfecto”.

Para los fans y amantes de su música, “A Poca Luz” ya está disponible en diversas plataformas musicales y en el canal de YouTube de Los Power.