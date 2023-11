Raimundo quiso hacer frente a su infidelidad a Alessia con Cass Zamorano y lo dejaron de mentiroso en vivo y en directo

Un escándalo de proporciones es lo que se vive en Gran Hermano tras la salida de Raimundo, ya que se filtraron videos en donde aparece besando a otra mujer. Pero no en cualquier época, sino que ahora, en medio de su incipiente romance con Alessia.

Invitado al panel del reality de Chilevisión, tuvo que salir a dar explicaciones. “Disculpas a la Alessia por todo lo que puede estar pasando en este minuto, porque si quiero intentar algo con ella me importa su seguridad, su integridad, disculpas a ella y a su familia”, dijo.

Michael Roldán le dijo en el estudio que "hoy hablé por teléfono con Alessia y está destruida (...) se enteró hoy día por la prensa.…"

Michael Roldán le dijo en el estudio que “hoy hablé por teléfono con Alessia y está destruida (...) se enteró hoy día por la prensa.…”, porque aseguró que no habló antes con Alessia como estaba diciendo.

Rai insistía que conoció a la exResistiré, Cass Zamorano, en una disco y la fue a dejar a su casa. Pero tomaron contacto con la joven y lo hizo trizas en un contacto telefónico: “Uno tiene que tener pantalones y hacerse responsable de lo que hace. Más del 90% de las cosas que dice Rai son mentiras, no fue algo de carrete, no fue así, yo ni siquiera lo conocía. No necesito colgarme de la fama de Rai porque yo famosa mucho antes que él”.

“Le encontré muy deslumbrado por la fama, le di un par de consejos, empezamos a conversar, hablamos cosas espirituales. Él me pidió pololeo dos veces, una vez en la noche y otra vez en el día”, agregó.

Y bueno, Bambino que estaba ahí también fue consultado respecto a la infidelidad de Rai. “No me compete, pero mi familia me enseñó ciertos valores, siempre respeté a Alessia”.