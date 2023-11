Sindicato de Actores se mantiene insatisfecho ante nueva “y última” propuesta de los grandes estudios

Tras más de 100 días en huelga, la más larga en la historia de la industria de Hollywood, la tensión todavía está muy alta. Ahora, el Sindicato de Actores (SAG, por sus siglas en inglés) ha respondido a la “oferta final” con la que los estudios amenazaron poner un fin a las negociaciones, nuevamente con insatisfacción y negativa. Aunque la respuesta detallada no se tiene, en un mensaje el gremio alertó de temas que siguen pendientes incluyendo la inteligencia artificial.

De acuerdo con Variety, a través de un mensaje a sus miembros esta tarde, SAG informó que han enviado una respuesta a la oferta final de la Asociación de Productores de Cine y Televisión Estadounidense que les hicieron llegar durante el fin de semana. Luego de semanas de negociaciones, las compañías lanzaron han hecho este último acercamiento con la esperanza de poner fin a la huelga.

No se logran poner de acuerdo en varios puntos, incluyendo el uso de Inteligencia Artificial

Sin embargo, está lejos de ser el caso. El mensaje de la SAG explica que “hay varios asuntos esenciales en los que todavía no tenemos un acuerdo, incluyendo la inteligencia artificial”. Supuestamente, la más reciente oferta de los estudios incluía significativos incrementos salariales y compensaciones para programas de streaming de alto presupuesto, pero no ofrecía garantías ante el uso no consentido de la IA para recrear la apariencia de un actor.

La huelga ha sido un golpe brutal para la industria, pues básicamente ha parado el rodaje de esperadas películas y series de franquicias de los grandes estudios. La falta de un trato que satisfaga a ambas partes incluso llevó a los presidentes de corporaciones trasnacionales como Disney, Warner Bros. Discovery y Netflix a negociar en persona con los representantes de SAG. Estos CEOs han expresado que las demandas de los trabajadores son insostenibles, pese a sus multimillonarias ganancias personales como ejecutivos.