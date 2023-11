Eva Gómez cuenta la verdad de su renuncia tras abandonar “Tierra Brava”

La noche de este martes, Eva Gómez renunció a “Tierra Brava” por las pantallas de Canal 13. No obstante, dado que el programa es grabado y se emite de forma diferida, hace un tiempo que la española abandonó la casa del formato de telerrealidad ubicada en Perú.

Respecto de los motivos que la llevaron a dimitir del reality del excanal del angelito, la otrora animadora del Festival de Viña del Mar manifestó que “hay un tema familiar que me dificulta el poder seguir acá, exige y requiere mi monitoreo desde afuera, así que decidí irme”.

En este sentido, Eva explicó, en conversación con La Hora, que “es un tema familiar que requería mi presencia afuera por la cercanía en las comunicaciones: llamadas varias veces al día, y posiblemente, si las cosas no iban como uno esperaba, tenía que viajar e irme a España”.

“Por contrato no podía estar hablando por teléfono, entonces era pedir algo que no se podía, tampoco era justo esa excepción y para no generar ningún ruido preferí renunciar”, precisó.

Asimismo, Gómez dejó en claro que “fue la única renuncia que realicé”, despejando los rumores de que había renunciado la primera semana de su estadía en “Tierra Brava”.

Eva Gómez reconoció que hubo situaciones que la dañaron en el encierro, asegurando que “me conocí mucho, venía de un proceso que culminó con esto, esta era la prueba de fuego para saber si podía quererme y cuidarme”.

Sin embargo, la hispana hizo el alcance de que, si bien la hirieron en el programa, “me han lastimado lo que yo he permitido que me lastimen y eso me hace sentir muy orgullosa”.