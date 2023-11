Eva Gómez y su día peor día en Tierra Brava: “Lloré y lloraba más cuando pensaba que mis hijos me estaban viendo”

La noche de este martes se transmitió la bullada renuncia a Tierra Brava de Eva Gómez. Y es que la española venía pasando días complicados debido a una situación familiar, lo que detonó finalmente su decisión de abandonar la hacienda.

Publimetro conversó con Eva, quien nos parte diciendo que está “bien bien, media jodida con el hombro y el cuello”. Sin embargo, se apura en aclarar que su salida no tuvo que ver con un tema de salud propia, sino que “con un tema familiar, no se me permitía estar monitoreando dos veces al día con España, por ejemplo, así que preferí estar afuera y desde la calma y la certeza tomar decisiones, no podía estarme saliendo y dejando vacíos, así que decidimos con la producción que mejor estuviera acá, con mis hijos y más contenida”.

La experiencia Tierra Brava

Le consultamos sobre su experiencia en el reality de Canal 13, el cual lo calificó de “súper positivo, para mí ha sido una experiencia además de loca e inesperada, y cuando me lo propusieron era un desafío, lo pasé muy bien, también tuve momentos en que no lo pasé tan bien”.

Eva Gómez. Fuente: Captura de pantalla programa "Tierra Brava", de Canal 13.

Si bien aseguró que si le hubiesen propuesto entrar al reality antes, la respuesta habría sido negativa. “Volver a deconstruirme el año 2022 fue muy duro, ahora me siento muy contenta y orgullosa”, afirmó.

Lo mejor y lo peor

La española aseguró que lo peor “para mi gusto claro, hay cosas malas desde el baño, la comida y la cama, pero lo peor fue el día que me quebré, cuando me pegué en la cabeza, me sentí mal y cuando me siento mal busco a mis hijos, lloré y lloraba más cuando pensaba que mis hijos me estaban viendo; la despedida también fue súper triste”.

Y dentro de lo bueno, mencionó los vínculos que creó, “despedirme y sentir que dejaba a las chiquillas solas, te juro que las he echado mucho de menos, logré hacer vínculos muy lindos dentro de la casa, con Guarén, Camila, la Shirley, con Futuro, la Dani, yo tuve relación con todos, pero hay gente que me llegó al corazón”.

“Con todos hablé, con otros me acerqué menos, esta era una situación extrema, quizás fuera de ahí, con alguien que hablas poco y te tomas una copa, descubres que es un encanto”, reflexionó la exanimadora del Festival de Viña del Mar.

El futuro de Eva Gómez

“Este año partió con una película, y lo termino con un reality, lo que si me depara el futuro, es que sale mi podcast @evagomezpodcast, que es una conversación que pasa por conocer a alguien, por emoción, por risa, tengo ganas que sea una muestra de la sociedad”, nos reveló.

De hecho, el primer invitado al podcast es Simón de la Costa, también exparticipante del reality. “Quiero tener gente del espectáculo, del género urbano, ojalá más adelante políticos, sacar el lado B, en una conversación distendida”, puntualizó.

Pero no sólo eso, ya que sacó una canción junto a su hijo, que es “como la segunda parte de Incomprendido”.

Además le consultamos si le seducía la idea de unirse a Onlyfans y entre risas dijo “ya me pilló vieja el Onlyfans, pero no te digo que no”.