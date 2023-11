“Juego de Ilusiones” adelanta que una nueva muerte remecerá la historia de “Juego de Ilusiones”

Loreto Valenzuela adelantó que una nueva muerte remecerá la historia de “Juego de Ilusiones”, teleserie que sigue dando sorpresas con giros inesperados.

Luego de la pérdida de Guillermo (Julio Milostich), personaje muy querido por la audiencia, otro rol también dejará la trama para siempre. En este caso es un rol también del cariño de los telespectadores, que figura desde el inicio de la teleserie.

“Dios lo llamó a su santo reino”, comenzó revelando la actriz en una reciente edición de “Alerta de Spoiler”.

“Irene lo tomará con tristeza, toda pérdida es dolorosa, pero es diferente a cuando es un hijo o cuando es alguien joven, las pérdidas se toman de distinta manera”, precisó.

Pese a que se desconoce quién sería la víctima, Ignacio (Felipe Contreras) haría un gran esfuerzo por salvarla, sin lograrlo.

En este sentido, la intérprete recordó- escenificando a su personaje- el homicidio de su hijo en la ficción.

“Fue espantoso. No me conformo con que Guillermo haya muerto, quiero saber quién lo mató. Ahora, yo ya me di cuenta, que Julián no fue”, recreó para el programa de YouTube.

Asimismo, Loreto Valenzuela contó que ya ha sido grabada una escena que es punto de giro en la historia.

Es el momento en que Irene se entera de que Mariana (Carolina Arregui) es su hija y le hace saber la verdad a ella.

“Fue espectacular, fue fuerte, tiene de todo. No es solo lo que ocurrió ahí, sino lo que sigue ocurriendo”, adelantó.

Además, la actriz reveló que surgirán nuevos personajes y algunos ya no seguirán en la historia.

“Pasan muchas cosas en esta teleserie, que tiene mucha peripecia”, aseguró.