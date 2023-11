Kate Middleton y la reina Letizia desafían a CH con sus melenas largas, pero a una la critican

Kate Middleton y la reina Letizia han logrado convertirse en las monarcas más importantes de las casas reales, pese a que no nacieron en cuna real. Con sus estilos, determinación y fidelidad a la corona británica y española, respectivamente, se han ganado supuesto a pulso, por lo que son de las más comentadas.

Aunque la princesa de Gales y la reina de España son pocas las veces que han posado juntas, suelen mantener estilos parecidos, con los derrochan estilo, elegancia y modernismo, por lo que suelen seguir sus propias reglas a la hora de vestir o de actualizar sus cortes de cabello.

Y es que al parecer las monarcas no se toman muy en serio las estrictas reglas de Carolina Herrera, pese a que han usado algunas de sus prendas.

Kate Middleton y la reina Letizia, el estilo con el que desafían a Carolina Herrera

Carolina Herrera, se ha convertido en la reina absoluta del estilo elegante por lo que sus reglas son de las más seguidas por las amantes de la moda, aunque algunas de ellas han causado gran controversia, por considerarlas excesivas.

Es por ello que Kate y Letizia han decidido ignorar algunas, al aparecer con jeans, pese a que la venezolana asegura que las mujeres de más de 40 no deben llevarlos y otra de las que han desafiado ha sido el llevar sus melenas largas, aunque CH ha llamado “ridículas” y “sin clase” a las mujeres que están en el cuarto piso y siguen con su cabello largo.

La futura reina de Inglaterra ha apostado por un cabello en tonos marrones, con el que en su gran mayoría luce con ondas, mientras que la real de España suele llevarlo liso dejando expuesta sus canas.

Sin embargo, mientras a la esposa del príncipe William, la han elogiado por su cabello largo con corte de mariposa, ha Letizia la han crucificado, asegurando que no le luce a sus 51 años y le recomiendan obedecer a la reconocida diseñadora.

“Alguien que le diga que ese pelo no le va”, “La reina necesita un cambio de look”, “Majestad!! Córtese ese pelo. No tiene edad para llevarlo tan largo, no le favorece nada”, comentaron usuarios en Instagram tras una fotografía de la reina en una exposición de objetos con un grupo de investigadores españoles en la Universidad de Copenhague.