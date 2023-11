Nicole Block se sincera en Tierra Brava: “Sufrí de anorexia y bulimia, pesaba 38 kilos”

La actriz Nicole Block, quien lleva muy pocos días al interior de Tierra Brava, se confesó junto a Fabio, Luis, Chama y Junior, sobre sus trastornos alimenticios, revelando un pasado marcado por la anorexia y la bulimia.

Nicole compartió con sus compañeros la angustia que vivió en su lucha contra estos trastornos, llegando a pesar tan solo 38 kilos en su punto más crítico. Su desesperación la llevó a buscar ayuda en una de las mejores clínicas de Estados Unidos, donde comenzó su arduo camino hacia la recuperación.

Como parte de su proceso de sanación, Nicole canalizó su experiencia en un libro destinado a ayudar a las personas que también padecen estos trastornos alimenticios.

“Sufrí de anorexia y bulimia, pesaba 38 kilos. La tuve por 20 años la enfermedad, me fui a una de las mejores clínicas de EE.UU. y escribí un libro para ayudar a la gente que sufre de estos trastornos. Hace 4 años recién me recuperé, casi me muero varias veces, y más la relación tóxica que tenía, más duro todavía. Pero ya estoy bien”, contó la actriz.