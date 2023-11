‘Papás por encargo 2′ llega a Disney+ cargada de más música, amor y lecciones de una familia diversa

En 2022 Disney+ cautivó a la audiencia con la encantadora serie ‘Papás por encargo’ que cuenta la historia de California (Farah Justiniani), una niña de trece años y sus tres padres adoptivos (interpretados por Lalo Brito, Michael Ronda y Jorge Blanco) que emprenden un viaje desde Ciudad de México a Zacatecas en busca de su madre Itzel (interpretada por Fátima Molina), quien por nueve años estuvo huyendo de un gran peligro.

Spoiler alert, hacia el final de la temporada, los tres amigos finalmente cumplen con la misión de reunir a California con su madre y ahora deberán trabajar en reconectar y fortalecer su relación, sin romper con la pequeña familia improvisada que formaron.

Un nuevo inicio para los protagonistas

Papás por encargo 2 Lalo Brito, Jorge Blanco, Michael Ronda, Farah Justiniani y Fátima Molina regresan a la segunda temporada (Disney+)

La segunda temporada comienza con la adolescente buscando formas de que sus tres papás y su mamá vuelvan a la música que los unió en primer lugar para así seguir juntos, lo que desencadenará una nueva serie de problemas y aventuras.

“Estamos contentas muy emocionadas porque por fin vamos a ver el resultado de este proyecto que hicimos con tanto cariño y amor. Siempre es motivo de celebración presentar una segunda temporada”, dijo Fátima Molina en entrevista con Nueva Mujer.

“Platicábamos durante el día que voy de la mano junto a California, creciendo. Digo, yo soy un poquito más grande pero igual voy de la mano con ella en este crecimiento. Ahora la vemos más madura, tomando decisiones que es juntar a la familia, también con estos sentimientos nuevos que tiene de qué le gusta alguien. Es algo que quizá todos los adolescentes se van a identificar, desde las emociones hasta este tipo de decisiones y este tipo de familias”, agregó Farah Justiniani.

Papás por encargo Farah Justiniani y Fátima Molina protagonizan la segunda temporada (Nueva Mujer)

Mientras que en la primera temporada apenas tuvimos algunos vistazos de Itzel y lo que la llevó a tomar la difícil decisión de dejar a su hija tan pequeña a cargo de sus tres mejores amigos, en esta segunda temporada se explorarán más a profundidad su motivaciones y la urgencia de ejercer su papel de madre.

Hace un año, en conferencia de prensa, Fátima destacó lo difícil que es representar a una madre que estuvo ausente en la vida de su hija, pues aunque fue por causas muy puntuales, suele ser muy juzgado ante la sociedad. Esto la llevó a reflexionar sobre el desarrollo que tendrá su personaje a lo largo de esta nueva etapa y cómo espera que la audiencia la reciba.

“Creemos que la mujer es la única capacitada para cuidar a los hijos y pues Itzel tiene motivos importantísimos para alejarse y proteger a su hija. Muchas mujeres que hoy vemos que tal vez no pasan tanto tiempo con sus hijos seguro también tienen ciertos motivos y estaría bueno no nada más juzgar desde afuera. Nunca sabemos qué está viviendo cada persona”, aseveró la actriz.

Y agregó: “Me parece también importante explorar la idea de que no solamente por ser hombres hay que enaltecerlos por paternar pues están cumpliendo con su parte. En esta caso de la historia es algo diferente porque ellos son los mejores amigos pero deciden querer y criar a California y me parece algo muy bonito también de la serie. Me gusta que existan estos nuevos referentes, que haya este poder de representación distinto en esta historia porque estamos viviendo momentos de cambio y de transiciones que nos llevan a reeducarnos y a valorar otras cosas”.

Lo cierto es que no muchas veces tenemos historias en las que vemos a una familia conformada por tres papás, como es el caso de Miguel, Morgan y Diego. Así que si en algo ha acertado Disney+, ha sido en dar ese salto y mostrar la importancia de visibilizar la diversidad de familias.

Sobre esto, Farah Justiniani dijo llevarse muchos mensajes y aprendizajes de la historia y los personajes, siendo el amor la base de todo. “Espero que se vayan contentos, que terminen reflexionando acerca de esta historia”, dijo.

Por su parte, Fátima Molina recalcó que si bien la serie va a entretener y enganchará a chicos y grandes, no hay que perder de vista las enseñanzas que deja.

“Es una serie que te enseña también a empatizar y no a juzgar simplemente. Yo creo que por eso también conecta tan bien con estas nuevas generaciones porque ellos están ya viviendo con el cambio, ellos están creciendo con lo que se está estableciendo de cambios y me parece sumamente atractivo y valiosísimo que la hayan abrazado y no por eso estamos presentando esta temporada dos con tanto éxito. Me siento afortunada de poder ser parte de este proyecto”.

Finalmente las protagonistas revelaron que el público se va a divertir con la continuación de la historia, además de que podrán disfrutar de nueva música y locaciones de la República Mexicana.