Paula Pavic ya dejó atrás su matrimonio con Marcelo Ríos y habla de cómo le gustaría que fuera su próxima pareja

Paula Pavic ya luce y habla en sus redes sociales como una mujer separada de Marcelo Ríos. De hecho, respondió las preguntas de sus seguidores en Instagram, donde habló de su futura nueva relación y si le gustaría tener o no otro hijo.

La exesposa del “Chino”, precisó ante la consulta de la edad de los hombres que le gustan, que “siempre tuve el prejuicio de que los hombres menores que yo eran muy inmaduros, y que jamás me podía fijar en alguien menor, y la verdad es que ha cambiado mucho mi percepción”.

“Siempre pensaba que me podía fijar en alguien mayor que yo, siempre miraba a alguien mayor que yo y la verdad es que ahora tengo una percepción totalmente diferente, ahora estoy en un entorno diferente, con hombres menores, de una mentalidad impresionante, que le pegan una patada a todos los hombres mayores que conozco”, indicó.

Respecto a lo que busca en una futura pareja, tras su separación del extenista, Pavic indicó que “lo que yo espero es una versión de mí, en hombre, por eso mismo me estoy convirtiendo en la persona que me gustaría tener al frente”.

En tanto, sobre volver a ser madre, dijo que no le gustaría, “no sería algo que estuviera buscando, porque ahora estoy en la onda de disfrutar, me encantaría viajar y me limitaría mucho el tener otro hijo, pero tampoco escupo al cielo porque no sé que me tiene la vida preparado”.

Y cuando le preguntaron cómo estaba con Marcelo, respondió: “los dos súper bien, cada uno en sus cosas, pero muy bien”.