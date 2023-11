Publican tráiler final de ‘The Marvels’: Fans aseguran que se prepara el camino para ‘Avengers: Secret Wars’

El teaser final de la muy esperada película ‘The Marvels’ ha sido lanzado, y los fanáticos de Marvel están analizando cada fotograma en busca de pistas sobre el futuro del MCU.

Entre las especulaciones más interesantes se encuentra la teoría de que ‘The Marvels’ está preparando el terreno para una épica historia de los cómics: ‘Avengers: Secret Wars’.

La sinopsis oficial de la película presenta a Carol Danvers, también conocida como Capitana Marvel, quien ha reclamado su identidad y se ha vengado de la Inteligencia Suprema Kree.

Te recomendamos leer: Robert Downey Jr. confiesa cuáles son las condiciones para regresar al papel de Iron Man

Sin embargo, las consecuencias inesperadas la llevan a cargar con la responsabilidad de un universo desestabilizado.

Cuando sus deberes la llevan a través de un agujero de gusano anómalo vinculado a un revolucionario Kree, sus poderes se entrelazan con los de otros dos superhéroes para formar los Marvels.

Los fanáticos creen que estos elementos podrían estar estableciendo conexiones con la trama de Los Vengadores.

Indicios en el tráiler final

Una escena del tráiler muestra a Dar-Benn, interpretada por Zawe Ashton, utilizando los brazaletes de Ms. Marvel para abrir una brecha entre realidades.

Esto ha llevado a la especulación de que las ‘’incursiones’', un concepto clave en ‘Los Vengadores: Guerras Secretas’, podrían estar involucradas en la trama.

Las ‘’incursiones’' ocurren cuando los límites entre dos universos se erosionan y colisionan, con el potencial de destruir ambos universos por completo.

Los fanáticos incluso han teorizado que Dar está formando un ejército interdimensional por razones desconocidas, lo que podría ser un elemento clave en la trama de la próxima película de los vengadores.

Si estas especulaciones resultan ser ciertas, se espera que ‘’Los Marvels’' establezcan las bases para una batalla épica en la que los héroes de MCU se enfrenten al villano The Beyonder en la misteriosa Battleworld, con la participación de personajes emblemáticos como Spider-Man, Captain America, Captain Marvel, Hawkeye, Iron Man, She-Hulk, Thor, the Wasp, the Hulk, the Fantastic Four y the X-Men.