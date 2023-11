Revelan nueva hipótesis del motivo de separación entre Rosalía y Rauw Alejandro

Han pasado casi tres meses de la ruptura entre los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro. La separación impactó en el mundo del espectáculo, ya que eran una de las parejas más sólidas de la farándula. Tenían casi tres años de relación y estaban comprometidos.

Después de fuertes rumores, todo quedó confirmado por parte de Rauw Alejandro a finales de julio, cuando dio a conocer que tenían meses separados. Con esta confirmación aprovechó para desmentir que él fuera un infiel, ya que muchos arremetieron en su contra acusándolo de infidelidad.

Desde entonces, mucho se ha especulado sobre los motivos de esta ruptura. Ni Rosalía, ni Rauw han dado a conocer por qué ya no están juntos. Él sólo ha desmentido que sea un infiel y ha expresado su cariño y admiración por la española.

Rosalía y Rauw Alejandro Instagram: @rosalia.vt (Instagram: @rosalia.vt)

Pero, ¿Qué detonó en la separación? La periodista Nuria Marín reveló algo que dejó atónito a más de uno.

En el podcast ‘Querido hater’, la comunicadora y presentadora del programa Socialité por Telecinco, dijo que Rosalía vio a Rauw en algo sospechoso con otro hombre.

“¿Es posible que una posible bisexualidad de Rauw Alejandro haya sido el detonante de la ruptura?”, preguntó el presentador del podcast a Marín. Según el portal Quien, ella contestó: “A mí lo que me dijeron es que Rosalía vio algo que no esperaba y que no pudo encajar”.

Manifestó que “me han contado que no fue porque sea bisexual, porque no creo que eso sea un motivo para Rosalía para la ruptura… Yo creo que ha pasado algo con un hombre. Es mi opinión y me han contado algo por ahí”, expuso Marín.

Agregó: “A mí me dijeron que vio algo que no esperaba y que la dejó tan en shock que dijo: ‘No puc’ (No puedo)”.

Sin embargo, la periodista no reveló quién le dijo este dato.

Persiste el silencio

Lo cierto, es que hasta ahora, los comentarios sobre la ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro, son sólo eso, comentarios, ya que ninguno de los dos han dicho por qué se separaron.

Por lo menos, Rauw ya se pronunció una vez, pero la ‘Motomami’ no suelta prenda sobre nada. Ya la han captado en fotos con el actor Jeremy Allen White, por lo que se dice que están saliendo en plan de enamorados.