“Voy por ti...”: Pamela Díaz responde a mensaje de Claudio Bravo tras salida de Tierra Brava

La salida de Pamela Díaz de Tierra Brava, no dejó indiferente al arquero nacional Claudio Bravo, quien le dejó un amistoso mensaje a La Fiera en su cuenta de Instagram, asegurándole que dejaría de ver el reality de Canal 13 si no estaba ella.

“Volveré a Netflix, se me acabó el reality, Pame. Ahora tiene menos brillo que pantalón de mecánico”, le escribió el golero.

A esto, Díaz respondió fiel a su estilo.

“Voy al repechaje por la People y por ti”. escribió con el emojí de una cara riendo. Además, agregó “y ahora voy por Miguelito”, respondió.

Pelea de Pamela Díaz y Junior Playboy

Pero, si bien Pamela Díaz ya regresó a Chile y salió de la granja en Perú, lo cierto es que aún aparece en pantalla.

De hecho, en el capítulo de este martes se vio el conflicto entre La Fiera y Junior Playboy, quien sacó una piña que era de propiedad de Miguelito.

Ahí, Pamela Díaz salió en defensa de Miguelito, para preguntarle al chico reality qué es lo que había pasado. “Lo que está en la cocina es de todos”, se justificó Junior, desafiante. “¿Y le diste a todos? Porque ustedes dos son los que estaban comiendo como chanchos”, respondió Pamela indicando a Chama.

Cuando Junior se levantó y tomó del hombro a Pamela para mostrarle que en la cocina estaba la otra mitad de la piña, ella le advirtió que no la tocara y le lanzó las hojas de la piña. Ante eso, Junior respondió echándole el jugo de la piña en la cabeza, lo que hizo que la situación se descontrolara.

“Te queda poco acá, te lo digo de verdad”, le gritó Pamela a Junior mientras se iba. “No estoy ni ahí”, gritó de vuelta Junior.

En tanto, Miguelito se lamentó por la injusticia que sufrió. “Sacó mi piña, ni siquiera me la pidió y se la dio a una h… que me insulta. ¿Qué le cuesta decirme si me puede sacar un pedacito? No po, tenía que sacar la mayor cantidad. A mí no me la pidió, yo me la gané con la Botota”, se quejó.

“No es por la piña, es por una actitud que tiene de mentir y sacar las cosas de todo el mundo. Yo no se lo voy a aguantar, que ni me hable”, sostuvo Pamela tras el incidente.

Por su parte, Chama se defendió cuando los demás le preguntaron lo ocurrido. “Yo no sabía de quién era la piña, le pedí a él y me dio un mordisco. Y ella llega a insultar”, dijo.